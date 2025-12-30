Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur Year Ender 2025: जोधपुर में अपराध से लेकर विकास तक,राजनीति के साथ जजों की नियुक्ति, तबादलों का भी बजा तबला, ये रहे साल 2025 में हुए बड़े बदलाव

Year Ender 2025: जोधपुर नीली नगरी जोधपुर का साल 2025 संस्कृति, संगीत और परंपराओं की धूम के साथ शुरू हुआ और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के साथ खत्म हुआ. RIFF और मारवाड़ फेस्टिवल जैसे आयोजनों ने विश्व पटल पर शहर को चमकाया, तो अरावली बचाओ प्रदर्शनों ने लोगों को एकजुट किया. अपराध और हादसों ने दुख दिया, जबकि विकास कार्यों ने उम्मीद जगाई. आइए नजर डालते हैं साल की प्रमुख घटनाओं पर.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 30, 2025, 08:25 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 08:25 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Hari mirch ka Achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके
8 Photos
New Year Celebration Party

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात
7 Photos
Rajasthan Government Project

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात

Jodhpur Year Ender 2025: जोधपुर में अपराध से लेकर विकास तक,राजनीति के साथ जजों की नियुक्ति, तबादलों का भी बजा तबला, ये रहे साल 2025 में हुए बड़े बदलाव

Year Ender 2025: वर्ष 2025 राजस्थान हाईकोर्ट के लिए राहत भरा रहा. 2024 में एक भी नई नियुक्ति न होने के बाद 2025 में रिकॉर्ड 15 नए जजों की नियुक्ति हुई. साल की शुरुआत 23 जनवरी को तीन जिला न्यायाधीशों से हुई. फरवरी-मार्च में अधिवक्ता कोटे से नाम मंजूर हुए. 22 जुलाई को एक ही दिन में सात जजों की नियुक्ति से जजों की संख्या 43 तक पहुंची – अब तक का सर्वोच्च स्तर. हालांकि सेवानिवृत्ति और तबादलों से वर्ष अंत में संख्या 39 रह गई.

स्वीकृत 50 पदों में अभी 11 रिक्त हैं. जुलाई और अक्टूबर में बड़े तबादले हुए. राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती मिली, जब जस्टिस विजय बिश्नोई की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई. कुल मिलाकर, 2025 ने समयबद्ध नियुक्तियों की अहमियत साबित की. न्यायिक व्यवस्था को नई गति मिली और 2026 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ.

सांस्कृतिक उत्सवों की बहार

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

साल की सबसे बड़ी रौनक अक्टूबर में रही. जोधपुर RIFF (राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल) 2 से 6 अक्टूबर तक मेहरानगढ़ किले पर आयोजित हुआ. विश्व भर के कलाकारों ने राजस्थानी लोक संगीत को ग्लोबल टच दिया. शरद पूर्णिमा की चांदनी में डawn कॉन्सर्ट और मूनलाइट परफॉर्मेंस ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. इसी महीने मारवाड़ फेस्टिवल 6-7 अक्टूबर को मनाया गया, जहां लोक नृत्य, गायन और राजपूत वीरता की कहानियां जीवंत हुईं. मेहरानगढ़ किला, उमेद भवन और ओसियां की रेत पर आयोजन हुए.

अरावली संरक्षण का बड़ा आंदोलन

दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर ऊंचाई वाले फैसले ने हड़कंप मचा दिया. जोधपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. बैरिकेड्स पर चढ़कर नारे लगाए और पुलिस से भिड़ंत हुई. रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं ने इसे माफियाओं के लिए रेड कारपेट बताया. पूरे प्रदेश में आंदोलन फैला, लेकिन जोधपुर में यह सबसे उग्र रहा.

हादसे और अपराध की घटनाएं

साल में कई दर्दनाक हादसे हुए. नवंबर में सिलेंडर ब्लास्ट से 11 लोग घायल हुए. बोरानाडा में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई. अपराध में भी बढ़ोतरी देखी गई – गैंगवार, लूट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आए.

विकास और अन्य आयोजन

विकास कार्यों में सड़कें, जल परियोजनाएं और पर्यटन सुविधाएं बढ़ीं. फरवरी में वर्ल्ड सूफी स्पिरिट फेस्टिवल और जुलाई में छोटे संगीत आयोजन हुए. दिसंबर में क्रिसमस और विंटर इवेंट्स ने शहर को रंगीन बनाया.

नए साल की शुरुआत

साल के अंत में ठंड और कोहरे ने चुनौती दी, लेकिन नए साल की तैयारियां जोरों पर रहीं. 2025 जोधपुर के लिए संस्कृति और संघर्ष का साल रहा. नए साल में उम्मीद है कि शहर और समृद्ध और सुरक्षित बनेगा.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news