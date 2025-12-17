Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur: एयर इंडिया की फ्लाइट से खो गया हनीमून पर जा रहे कपल का लगेज, 15 दिसंबर को गए थे शिमला

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर एक कपल शिमला हनीमून पर जा रहा था. वहीं, उनका लगेज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गायब हो गया, जिसमें उनका कैश, ज्वेलरी और दवाइयां थी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 17, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी
8 Photos
Rajasthan Congress Protest

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत
8 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

Jodhpur: एयर इंडिया की फ्लाइट से खो गया हनीमून पर जा रहे कपल का लगेज, 15 दिसंबर को गए थे शिमला

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर से शिमला हनीमून पर जा रहे एक नवविवाहित दंपति का सफर उस वक्त परेशानी में बदल गया, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनका लगेज गायब हो गया. एयर इंडिया स्टाफ से बातचीत के बाद दंपति को भरोसा दिलाया गया कि उनका लगेज शिमला भेज दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी न तो लगेज का पता चला और न ही एयरलाइन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी दी गई. अब परेशान दंपति के फोन तक नहीं उठाए जा रहे.

दरअसल, जोधपुर के टिंबर व्यवसायी हितेष व्यास की 22 नवंबर को राधिका जोशी के साथ शादी हुई थी. दोनों 15 दिसंबर को हनीमून के लिए शिमला रवाना हुए. परिवार की ओर से जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ की एयर इंडिया फ्लाइट बुक करवाई गई थी.

सोमवार सुबह 10:20 बजे जोधपुर से उनकी पहली फ्लाइट रवाना होनी थी लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट काफी लेट हो गई और दोपहर 3:20 बजे उड़ान भर सकी. दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट शाम 4:30 बजे लैंड हुई. यहां से चंडीगढ़ की कनेक्टिंग फ्लाइट भी 4:40 बजे के बजाय 6:30 बजे उड़ी. शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचने पर दंपती को एयरपोर्ट पर अपना लगेज नहीं मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिल्ली एयरपोर्ट पर खो गया सामान
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एयरलाइन के ऑपरेशन मैनेजर से बात करने पर बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लगेज इधर-उधर हो गया है. उसी दिन दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं आने के कारण अगली फ्लाइट से लगेज भेजने की बात कही गई. दंपती को भरोसा दिलाया गया कि वे शिमला के लिए निकल जाएं और उनका लगेज सीधे होटल भिजवा दिया जाएगा. इसके बाद हितेष और राधिका रात 8:30 बजे शिमला के लिए रवाना हो गए और रात करीब डेढ़ बजे वहां पहुंचे. मंगलवार शाम 4 बजे के बाद से ऑपरेशन मैनेजर ने फोन उठाना बंद कर दिया.

खोए लगेज में कैश, ज्वेलरी और दवाइयां
हितेश और राधिका ने बताया कि यह उनकी पहली फ्लाइट यात्रा थी और पहला अनुभव ही बेहद खराब रहा. गायब हुए लगेज में दो बड़े बैग और एक छोटा बैग था, जिसमें कपड़ों के अलावा दवाइयां, करीब 20 हजार रुपये नकद, कुछ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक आइटम रखे हुए थे. लगेज नहीं मिलने से शिमला में उनका पूरा हनीमून प्लान भी प्रभावित हो गया है.

हितेश ने बताया कि एक लगेज कुछ देर पहले मिला तो है लेकिन वह भी क्षतिग्रस्त हालत में मिला है जबकि अभी तक एयर इंडिया की ओर से फोन भी नहीं उठाए जा रहे है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news