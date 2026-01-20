जोधपुर के अरना-झरना में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 4 की मौत, 15 घायल

Jodhpur Accident News: राजस्थान के जोधपुर के अरना-झरना के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई. गुजरात पासिंग बस में कई यात्री सवार थे.

जानकारी के अनुसार, 4 की मौत और 15 घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल लाया जा रहा है.

मौके के लिए IPS रोशन मीणा रवाना हुआ. पुलिस प्रशासन और चिकित्सकों की टीम मोर्चा संभाल रही है. अस्पताल अधीक्षक विकास राजपुरोहित खुद ट्रॉमा इमरजेंसी पहुंचे.

खबर अपडेट की जा रही है.



