Jodhpur: 27 साल बाद पकड़ा गया पकड़ा आरोपी, 1998 में किया था ये काला धंधा!

Jodhpur News: कहते है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते है कोई भी अपराधी उनकी नजर से बच नहीं सकता है. ऐसे ही एक मामले में फर्जी मूल निवास प्रमाण के जरिए सेना भर्ती में शामिल होकर फर्जीवाडे का खुलासा करते हुए जोधपुर के उदयमंदिर थाना पुलिस ने 27 साल बाद आरोपी इन्द्रजीतसिंह कुशवाह को गिरफ्तार किया है.

जोधपुर शहर में 27 साल पहले हुए सेना भर्ती फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के साथ ही उदयमंदिर थाना पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. आरोपी इंद्रजीत सिंह कुशवाह फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सेना भर्ती में शामिल होकर नौकरी लग गया था.

पुलिस को इस मामले में साल 1998 से ही आरोपी की तलाश थी. आरोपी के खिलाफ साल 1998 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा भर्ती कार्यालय रातानाडा जोधपुर में इंद्रजीत सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत ने लोड़ता तहसील शेरगढ़ का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ था कि संबंधित तहसील से उसके नाम से कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ था. प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर था. पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 27 साल बाद आरोपी इन्द्रजीत सिंह निवासी मोतीपुरा खरिका जिला भिंड हाल गणेश कॉलोनी पिंटू पार्क मुरार ग्वालियर को गिरफ्तार किया.

पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक, आरोपी ने जिला पंचायत कार्यालय से परिचय पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में भी फर्जीवाड़ा किया था. अब जोधपुर की उदयमंदिर पुलिस लगातार पूछताछ कर आरोपी से सच जाने का प्रयास करने में जुटी है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-