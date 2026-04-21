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जोधपुर में AI का खतरनाक खेल! AI से टिकट में छेड़छाड़, मरुधर एक्सप्रेस में दो गिरफ्तार

Jodhpur News: जोधपुर में AI की मदद से एक ही टिकट को 4 यात्राओं में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया. TTE की सतर्कता से मरुधर एक्सप्रेस में दो आरोपी पकड़े गए, रेलवे ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कार्रवाई की.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 21, 2026, 12:10 PM|Updated: Apr 21, 2026, 12:10 PM
जोधपुर में AI का खतरनाक खेल! AI से टिकट में छेड़छाड़, मरुधर एक्सप्रेस में दो गिरफ्तार
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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक ओर AI तकनीक लोगों के जीवन को आसान बना रही है, वहीं दूसरी ओर इसका गलत इस्तेमाल नई तरह के अपराधों को जन्म दे रहा है. ताजा मामले में AI टूल्स की मदद से एक ही टिकट को चार अलग-अलग यात्राओं में इस्तेमाल करने का खुलासा हुआ है.

यह मामला मरुधर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कर्नाटक के दो यात्रियों से जुड़ा है, जिन्हें टिकट जांच के दौरान पकड़ा गया. सोमवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान सीटीटीसी अनिकेत रामदेव को दो यात्रियों के मोबाइल टिकट पर संदेह हुआ.

मूल टिकट कहां बना था

उन्होंने हैंडहेल्ड टर्मिनल की मदद से टिकट की जांच की, तो पता चला कि टिकट पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है और उसके डाटा में छेड़छाड़ की गई है. गहराई से जांच करने पर सामने आया कि मूल टिकट 22 मार्च को कर्नाटक के कुनिगल से चन्नारायपटना के बीच मात्र 45 रुपए में जारी किया गया था.

इसके बाद उसी टिकट के यूटीएस नंबर का इस्तेमाल करते हुए AI टूल्स के जरिए टिकट की तारीख, रूट और अन्य डिटेल्स बदल दी गईं. इस तरह एक ही टिकट को जयपुर-आगरा, आसरवा-उदयपुर और आगरा फोर्ट-जोधपुर जैसे अलग-अलग रूट्स के लिए इस्तेमाल किया गया. यानी एक साधारण ₹45 का टिकट ‘मल्टी-यूज’ पास में बदल दिया गया.

क्या कहना है रेलवे अधिकारियों का

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ टिकट फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के खतरनाक दुरुपयोग का उदाहरण है. AI टूल्स के जरिए टिकट की जानकारी में बदलाव करना आसान होता जा रहा है, जिससे रेलवे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं. इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है.

जांच के दौरान फर्जीवाड़ा साबित होते ही दोनों आरोपियों से बिना टिकट यात्रा का जुर्माना वसूला गया और उन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया गया. यह कार्रवाई अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि AI के जरिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सजा भी दी जा सकती है.

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