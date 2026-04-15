Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jodhpur
  • /AIIMS जोधपुर की अनूठी पहल,'मेडी-पैकेजेस' ऐप से आयुष्मान और मां योजना के तहत इलाज होगा और भी आसान

AIIMS जोधपुर की अनूठी पहल,'मेडी-पैकेजेस' ऐप से आयुष्मान और मां योजना के तहत इलाज होगा और भी आसान

Jodhpur News: जोधपुर AIIMS  ने एक विशेष 'मेडी-पैकेज' ऐप विकसित किया है, जिससे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सही बीमारी का पैकेज कोड ढूंढ सकेंगे और मरीजों को भी आसानी होगी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 15, 2026, 07:58 PM|Updated: Apr 15, 2026, 07:58 PM
AIIMS जोधपुर की अनूठी पहल,'मेडी-पैकेजेस' ऐप से आयुष्मान और मां योजना के तहत इलाज होगा और भी आसान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-AIIMS, जोधपुर में आयुष्मान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'आयुष्मान संवाद' के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. एम्स के निदेशक डॉ. गोविंद दत्त पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्थान की नई डिजिटल पहल और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की.

​तकनीक से मरीजों की राह आसान'मेडी-पैकेजेस'ऐप
​एम्स जोधपुर के डॉक्टरों डॉ. अनुभव, डॉ. रोहन और डॉ. गोपाल की टीम ने एक विशेष 'मेडी-पैकेज' (Medi-Packages) ऐप विकसित किया है. डॉ. पुरी ने बताया कि वर्तमान में सरकारी बीमा योजनाओं के तहत लगभग 5,000 अलग-अलग मेडिकल पैकेज उपलब्ध हैं. अक्सर रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ के लिए सही पैकेज कोड चुनना एक जटिल प्रक्रिया होती थी.

ऐप के फायदे
डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सही बीमारी का पैकेज कोड ढूंढ सकेंगे.
​मरीजों के भर्ती होने की प्रक्रिया (IPD) तेज होगी.
पैकेज चुनने में होने वाली मानवीय गलतियों की संभावना कम होगी, जिससे मरीजों को अधिकतम वित्तीय लाभ मिल सकेगा.

​65% मरीजों को मिल रहा है मुफ्त इलाज
​प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर में आने वाले लगभग 65 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत (PMJAY), मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) और CGHS जैसी कैशलेस योजनाओं के माध्यम से पूरी तरह मुफ्त उपचार प्राप्त कर रहे हैं.

​अस्पताल में सहायता के लिए आयुष्मान मित्र तैनात
मरीजों की सुविधा के लिए एम्स जोधपुर ने व्यापक इंतजाम किए हैं.
​समर्पित वार्ड हेल्पडेस्क-अस्पताल के हर फ्लोर और प्रत्येक वार्ड के बाहर एक विशेष कार्यालय बनाया गया है.

​विशेषज्ञ टीम
मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स (MSWOs) और आयुष्मान मित्र मरीजों के कार्ड बनाने, उन्हें रिन्यू करने और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता कर रहे हैं.

​जागरूकता गतिविधियां
आयुष्मान पखवाड़े के तहत संस्थान के ओपीडी (OPD) हॉल में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजन को कैशलेस सेवाओं की सही जानकारी मिल सकें.

सफर अब तक-किफायती स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ते कदम
​2017: मेडिकल सोशल वेलफेयर यूनिट की स्थापना
​2019: आयुष्मान भारत योजना का पूर्ण कार्यान्वयन
​2021: राजस्थान सरकार की कैशलेस योजनाओं का समावेश

​प्रगति
शुरुआत में बीमा राशि 5 लाख थी, जो अब बढ़कर 25 लाख रुपये तक पहुंच गई है. इस आयुष्मान संवाद के माध्यम से एम्स प्रशासन ने यह संदेश दिया कि आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं के सही तालमेल से वे हर गरीब और जरूरतमंद मरीज तक विश्वस्तरीय इलाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:महिला आरक्षण को लेकर पूर्व CM गहलोत ने कहा-सरकार के मन में खोट और षड्यंत्रRajasthan: 15 मई तक तैयार होंगे गांव-वार्ड के मास्टर प्लान, QR फीडबैक से जुड़ेंगे लोग

ट्रेंडिंग न्यूज़

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jodhpur news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

jaipur news
2

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
3

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
4

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News
5

Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

dungarpur news