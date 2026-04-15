/AIIMS जोधपुर की अनूठी पहल,'मेडी-पैकेजेस' ऐप से आयुष्मान और मां योजना के तहत इलाज होगा और भी आसान

Jodhpur News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-AIIMS, जोधपुर में आयुष्मान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'आयुष्मान संवाद' के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. एम्स के निदेशक डॉ. गोविंद दत्त पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्थान की नई डिजिटल पहल और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की.

​तकनीक से मरीजों की राह आसान'मेडी-पैकेजेस'ऐप

​एम्स जोधपुर के डॉक्टरों डॉ. अनुभव, डॉ. रोहन और डॉ. गोपाल की टीम ने एक विशेष 'मेडी-पैकेज' (Medi-Packages) ऐप विकसित किया है. डॉ. पुरी ने बताया कि वर्तमान में सरकारी बीमा योजनाओं के तहत लगभग 5,000 अलग-अलग मेडिकल पैकेज उपलब्ध हैं. अक्सर रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ के लिए सही पैकेज कोड चुनना एक जटिल प्रक्रिया होती थी.

ऐप के फायदे

डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सही बीमारी का पैकेज कोड ढूंढ सकेंगे.

​मरीजों के भर्ती होने की प्रक्रिया (IPD) तेज होगी.

पैकेज चुनने में होने वाली मानवीय गलतियों की संभावना कम होगी, जिससे मरीजों को अधिकतम वित्तीय लाभ मिल सकेगा.

​65% मरीजों को मिल रहा है मुफ्त इलाज

​प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर में आने वाले लगभग 65 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत (PMJAY), मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) और CGHS जैसी कैशलेस योजनाओं के माध्यम से पूरी तरह मुफ्त उपचार प्राप्त कर रहे हैं.

​अस्पताल में सहायता के लिए आयुष्मान मित्र तैनात

मरीजों की सुविधा के लिए एम्स जोधपुर ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

​समर्पित वार्ड हेल्पडेस्क-अस्पताल के हर फ्लोर और प्रत्येक वार्ड के बाहर एक विशेष कार्यालय बनाया गया है.

​विशेषज्ञ टीम

मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स (MSWOs) और आयुष्मान मित्र मरीजों के कार्ड बनाने, उन्हें रिन्यू करने और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता कर रहे हैं.

​जागरूकता गतिविधियां

आयुष्मान पखवाड़े के तहत संस्थान के ओपीडी (OPD) हॉल में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजन को कैशलेस सेवाओं की सही जानकारी मिल सकें.

सफर अब तक-किफायती स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ते कदम

​2017: मेडिकल सोशल वेलफेयर यूनिट की स्थापना

​2019: आयुष्मान भारत योजना का पूर्ण कार्यान्वयन

​2021: राजस्थान सरकार की कैशलेस योजनाओं का समावेश