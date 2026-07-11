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जोधपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! नए एयरपोर्ट टर्मिनल से जल्द शुरू होंगी उड़ानें, जानिए अपडेट

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया. करीब ₹480 करोड़ से बने इस टर्मिनल से नियमित उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद है. जानिए इसकी खासियत, क्षमता, डिजाइन और यात्रियों को मिलने वाले फायदे.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 11:47 AM|Updated: Jul 11, 2026, 11:47 AM
जोधपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! नए एयरपोर्ट टर्मिनल से जल्द शुरू होंगी उड़ानें, जानिए अपडेट
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर को वर्षों बाद हवाई यात्रा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टर्मिनल से नियमित उड़ानों का संचालन 12 जुलाई 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है. फिलहाल सभी उड़ानें पुराने टर्मिनल से ही संचालित हो रही हैं. आधिकारिक तारीख की घोषणा होने के बाद ही नए टर्मिनल से संचालन शुरू होगा.

पुराने टर्मिनल से सात गुना बड़ा है नया भवन
करीब ₹480 करोड़ की लागत से तैयार नया टर्मिनल लगभग 24,000 वर्ग मीटर (करीब 2.52 लाख वर्ग फीट) क्षेत्र में बनाया गया है. यह मौजूदा टर्मिनल से करीब सात गुना बड़ा है. इसकी सालाना यात्री क्षमता लगभग 20 लाख रखी गई है, जिससे आने वाले करीब 35 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 6 एयरोब्रिज और एक साथ 12 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इस परियोजना का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कराया है, जबकि डिजाइन STHAPATI के आर्किटेक्ट खुशबू बंसल और हर्ष वार्ष्णेय ने तैयार किया है.

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'खास महल' जैसा दिखता है नया टर्मिनल
नए टर्मिनल की सबसे बड़ी खासियत इसका राजपूताना शैली से प्रेरित डिजाइन है. इसकी बनावट को मेहरानगढ़ के 'खास महल' जैसी पहचान मिल रही है. भवन में गुंबद, कलश, मेहराब और पारंपरिक झरोखे बनाए गए हैं. निर्माण में जोधपुर के प्रसिद्ध पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे पूरी इमारत सूर्यनगरी की पारंपरिक पहचान को दर्शाती है. टर्मिनल के अंदर प्रवेश करते ही यात्रियों का स्वागत 'राम-राम सा' से किया जाता है. यहां मारवाड़ शैली की पेंटिंग्स, झरोखा डिजाइन और राजपूत शैली के मोर भित्ति चित्र भी लगाए गए हैं.

इतिहास और संस्कृति को भी मिली जगह
नया टर्मिनल केवल आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है. इसमें मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ और पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति को भी विशेष स्थान दिया गया है. इससे जोधपुर आने वाले यात्रियों को मारवाड़ की संस्कृति और इतिहास की झलक एक ही जगह देखने को मिलती है.

क्यों जरूरी था नया टर्मिनल?
जोधपुर एयरपोर्ट वायुसेना के एयरफील्ड पर बने सिविल एन्क्लेव के रूप में संचालित होता है. पुराना टर्मिनल केवल लगभग 430 यात्रियों प्रति घंटे की क्षमता वाला था. यहां 7 चेक-इन काउंटर और 3 बोर्डिंग गेट ही उपलब्ध थे. पिछले कुछ वर्षों में सालाना यात्रियों की संख्या करीब 4 लाख से बढ़कर लगभग 11 लाख तक पहुंच गई. बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए टर्मिनल में आइलैंड स्टाइल चेक-इन काउंटर, लीनियर सिक्योरिटी चेक और आधुनिक बैगेज सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को तेज और आसान प्रक्रिया का लाभ मिलेगा.

पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया एयरपोर्ट
नया टर्मिनल ऊर्जा बचाने वाली तकनीक के साथ तैयार किया गया है. इसे GRIHA सर्टिफिकेशन के लक्ष्य के अनुसार डिजाइन किया गया है. एनर्जी सिमुलेशन के अनुसार यह भवन सामान्य एयरपोर्ट टर्मिनलों की तुलना में 50 प्रतिशत से भी कम ऊर्जा की खपत करेगा. इसके लिए गहरे ओवरहैंग, GFRC निर्माण सामग्री, ऊर्जा दक्ष ग्लेज़िंग और सोलर पैनलों का उपयोग किया गया है. इससे गर्म मौसम में भी बिजली की खपत कम रहेगी.

अभी किन शहरों के लिए मिलती हैं सीधी उड़ानें?
जुलाई 2026 के मौजूदा शेड्यूल के अनुसार जोधपुर से दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु सहित करीब 7 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. इनमें इंडिगो और एयर इंडिया प्रमुख एयरलाइंस हैं. नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए भी नई उड़ानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि फिलहाल किसी नए रूट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

UDAN योजना के नए चरण की भी हुई शुरुआत
4 जुलाई को जोधपुर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित UDAN योजना के अगले चरण की शुरुआत भी की. रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 10 वर्षों में करीब ₹28,000 करोड़ की लागत से 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है. इससे राजस्थान के छोटे शहरों को भी बेहतर हवाई संपर्क मिलने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा बड़ा फायदा
जोधपुर पहले से ही मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन और ब्लू सिटी के कारण देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है. नया टर्मिनल शुरू होने के बाद भविष्य में अधिक उड़ानों की संभावना बढ़ेगी, जिससे पर्यटन, होटल, टैक्सी, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिल सकता है. साथ ही जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों के लिए भी जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

नया टर्मिनल जोधपुर को देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल करता है, जहां एयरपोर्ट सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि स्थानीय विरासत और संस्कृति का भी प्रतीक बनकर सामने आता है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि नियमित उड़ानें नए टर्मिनल से कब शुरू होती हैं और भविष्य में कौन-कौन से नए रूट जुड़ते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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