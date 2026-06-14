/जोधपुर एयरपोर्ट पर 15 जून को होगा खास आयोजन, यात्रियों के लिए कई सरप्राइज!

Jodhpur News: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 15 जून को देशभर के विभिन्न हवाई अड्डों सहित जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा. इसी के तहत जोधपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होगा. इस अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं, जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यात्री सुविधा दिवस के तहत 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके साथ ही सामूहिक गायन और वंदे मातरम् का आयोजन भी किया जाएगा. एयरपोर्ट पर कार्यरत एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा.

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एयरपोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर

एयरपोर्ट पर आने वाले चुनिंदा यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा और उन्हें स्वागत किट वितरित की जाएगी. इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें यात्री और एयरपोर्ट से जुड़े कर्मचारी भाग लेकर रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकेंगे.

बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं, यात्रियों के मनोरंजन के लिए आगमन कक्ष में पूरे दिन सांस्कृतिक और लोकनृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे.

सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान

यात्रियों से उनके अनुभव और सुझाव भी लिए जाएंगे, ताकि जोधपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकें. शाम को पूरे दिन आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा और जानकारी साझा की जाएगी.

इस अवसर पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही एयरपोर्ट को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा. इस दौरान एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में जोधपुर एयरपोर्ट का यात्री यातायात लगभग दोगुना हो गया है.

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन लगभग तैयार

वर्ष 2014 के आसपास जहां प्रतिदिन केवल 6 से 8 उड़ानें संचालित होती थीं, वहीं वर्तमान में ग्रीष्मकालीन सत्र में प्रतिदिन 14 से 16 उड़ानें संचालित हो रही हैं. पर्यटन सीजन के दौरान यह संख्या बढ़कर 25 से 30 उड़ानों तक पहुंच जाती है. जोधपुर एयरपोर्ट दो वर्ष पहले ही प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर चुका है. पिछले वर्ष एयरपोर्ट ने लगभग 11 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं.

एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन लगभग तैयार हो चुका है. इसकी क्षमता वर्तमान टर्मिनल की तुलना में करीब सात गुना अधिक होगी और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. फिलहाल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मंजूरियों की प्रक्रिया जारी है. साथ ही विभिन्न तकनीकी प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है. सभी आवश्यक मंजूरियां और परीक्षण पूरे होने के बाद नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा और इसे जोधपुर की जनता के लिए संचालित कर दिया जाएगा.

