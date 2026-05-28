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आसाराम के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों की मची भगदड़, दिल्ली से लाया गया था वापस

 Jodhpur News:  राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच भगदड़ मच गई. वहीं, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 28, 2026, 04:34 PM|Updated: May 28, 2026, 04:34 PM
आसाराम के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों की मची भगदड़, दिल्ली से लाया गया था वापस
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे.

वहीं, आसाराम के एयरपोर्ट पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो गए. ऐसे में एयरपोर्ट परिसर में भगदड़ जैसे हालात हो गए. वहीं, तुंरत पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला.

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इस दौरान भीड़ लगातार आसाराम के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालकर गाड़ी तक पहुंचाना पड़ा. एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित किया और आसाराम को सुरक्षा घेरे में रवाना किया.

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. आसाराम ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आसाराम को तुरंत सरेंडर करने के निर्देश दिए थे.

गौरतलब है कि बीते कुछ समय से आसाराम पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे थे. स्वास्थ्य कारणों और अन्य आधारों पर उन्हें अस्थायी राहत मिली हुई थी. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आसाराम को दोबारा जेल लौटना पड़ा है.

बता दें कि आसाराम को साल 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था. साल 2018 में विशेष POCSO अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया.

इस दौरान अदालत ने फैसला देते हुए कहा था कि पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोप साबित होते हैं, जिसके बाद आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.

वहीं, सजा मिलने के बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और निचली अदालत ने तथ्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया.

बता दें कि आसाराम का मामला देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर एक बड़ा उदाहरण माना जाता है. इस फैसले को कई सामाजिक संगठनों ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. वहीं, उनके समर्थकों का कहना है कि वे निर्दोष हैं.

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यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: आसाराम एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट से पहुंचे जोधपुर

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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