/जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, जल्द होगा उद्घाटन! 7 गुना बड़ा, 2000 यात्रियों की क्षमता

Jodhpur Airport Inauguration: जोधपुर को जल्द ही अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने वाली है. करीब 29 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बना नया टर्मिनल भवन लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसके संचालन से पहले सुरक्षा और सेफ्टी संबंधी कई अहम मंजूरियां मिलना बाकी हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर नए टर्मिनल को लेकर कथित निगेटिव कैंपेन और भ्रामक प्रचार का मामला भी चर्चा में है. एयरपोर्ट प्रशासन और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ऐसे दुष्प्रचार पर कड़ी नाराजगी जताई है. देखिए यह रिपोर्ट.



जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और अब उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि केवल भवन तैयार हो जाने से टर्मिनल का संचालन शुरू नहीं किया जा सकता. जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल के अनुसार एयरपोर्ट संचालन में सुरक्षा और सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं. नए टर्मिनल के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस, सेफ्टी क्लीयरेंस और विभिन्न तकनीकी सिस्टम्स की टेस्टिंग प्रक्रिया जारी है. सभी मंजूरियां मिलने के बाद ही टर्मिनल को यात्रियों के लिए खोला जाएगा.

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नया टर्मिनल मौजूदा एयरपोर्ट की तुलना में करीब सात गुना बड़ा है. 29 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बने इस टर्मिनल में छह एयरोब्रिज, 12 एयरक्राफ्ट पार्किंग बे और अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं. वर्तमान में जहां एयरपोर्ट की क्षमता करीब 450 यात्रियों प्रति घंटा है, वहीं नया टर्मिनल एक घंटे में 2000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. अधिकारियों का दावा है कि यह सुविधा अगले 15 से 20 वर्षों तक जोधपुर की बढ़ती हवाई यात्रा की जरूरतों को पूरा करेगी.



इसी बीच सोशल मीडिया पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर चल रहे कथित निगेटिव कैंपेन ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है. एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फॉल्स नरेटिव गढ़ने का षड्यंत्र देश और विकास के एजेंडे को बाधित करता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए.



एक तरफ जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन की दहलीज पर खड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद ने नई बहस छेड़ दी है. अब सभी की नजरें सुरक्षा और सेफ्टी मंजूरियों पर टिकी हैं, जिनके बाद जोधपुर को आधुनिक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात मिलने जा रही है.

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