/जोधपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन

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Jodhpur News: अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया. विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर कार्य का बहिष्कार किया और इसके बाद बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया तथा रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने CM के नाम ज्ञापन सौंपा
ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी, पेंशन, बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. संगठन का कहना है कि 2 जून को विभाग के साथ हुई वार्ता में 10 से 15 दिनों में बकाया भुगतान और अन्य मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ. इससे प्रदेशभर के आंगनबाड़ी कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है.
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7 जुलाई से हड़ताल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी
संघ की जिला अध्यक्ष सोनल चितारा ने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और 7 जुलाई से आम हड़ताल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी की गई है. यदि इस दौरान विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी. संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष रखी.
11 सूत्रीय मांगों में ये शामिल
11 सूत्रीय मांगों आंगनबाड़ी कार्मिकों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करना, न्यूनतम 15 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय लागू करना, बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान, सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी, पेंशन और सामूहिक बीमा का लाभ, भवन किराया केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप बढ़ाना, गैर-आईसीडीएस कार्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुक्त करना, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देना तथा सामुदायिक गतिविधियों और प्रोत्साहन राशि का बकाया भुगतान शामिल है.
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सोनल चितारा ने कहा कि यदि सरकार जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से कम मानदेय में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है. अब सरकार को उनकी न्यायोचित मांगों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए.
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