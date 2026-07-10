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जोधपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Jodhpur News: जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर कार्य का बहिष्कार किया. इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 06:03 PM|Updated: Jul 10, 2026, 06:03 PM
जोधपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया. विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर कार्य का बहिष्कार किया और इसके बाद बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया तथा रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने CM के नाम ज्ञापन सौंपा

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ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी, पेंशन, बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. संगठन का कहना है कि 2 जून को विभाग के साथ हुई वार्ता में 10 से 15 दिनों में बकाया भुगतान और अन्य मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ. इससे प्रदेशभर के आंगनबाड़ी कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है.

7 जुलाई से हड़ताल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी

संघ की जिला अध्यक्ष सोनल चितारा ने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और 7 जुलाई से आम हड़ताल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी की गई है. यदि इस दौरान विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी. संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष रखी.

11 सूत्रीय मांगों में ये शामिल

11 सूत्रीय मांगों आंगनबाड़ी कार्मिकों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करना, न्यूनतम 15 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय लागू करना, बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान, सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी, पेंशन और सामूहिक बीमा का लाभ, भवन किराया केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप बढ़ाना, गैर-आईसीडीएस कार्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुक्त करना, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देना तथा सामुदायिक गतिविधियों और प्रोत्साहन राशि का बकाया भुगतान शामिल है.

सोनल चितारा ने कहा कि यदि सरकार जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से कम मानदेय में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है. अब सरकार को उनकी न्यायोचित मांगों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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