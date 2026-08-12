/राखी से पहले मिल गया 6 साल से लापता भाई, अब जोधपुर आश्रम में मिला तो फफक कर रो पड़ा परिवार!

Jodhpur News: परिवार से छह साल पहले बिछड़े महाराष्ट्र के मारुति आसाराम राठौड़ आखिरकार अपने परिजनों से मिल गए. जोधपुर के अपना घर आश्रम में मारुति के होने की जानकारी मिलने के बाद उनके भाई उन्हें लेने जोधपुर पहुंचे. छह साल बाद दोनों भाइयों का आमना-सामना हुआ तो माहौल भावुक हो गया. दोनों भाई एक-दूसरे से गले लगकर रो पड़े.

मारुति महाराष्ट्र के जालना जिले के बाबई गांव के रहने वाले हैं. उनके छोटे भाई राजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज चल रहा था. राजू के अचानक घर से चले जाने के बाद मारुति ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. भाई के लापता होने का गहरा असर मारुति पर पड़ा और वे भी डिप्रेशन में चले गए. करीब छह साल पहले वे भी घर से निकल गए और फिर परिवार से संपर्क नहीं हो पाया.

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पत्नी ने संभाली जिम्मेदारी

मारुति मुंबई में मकानों के रंग-रोगन का कॉन्ट्रेक्ट लेकर काम करते थे. परिवार के मुताबिक, उनके लापता होने के बाद पत्नी ने ही घर की जिम्मेदारी संभाली. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और तीन बेटे हैं. बेटी की शादी हो चुकी है.

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अपना घर आश्रम में कार्यरत देवीलाल चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023 में मारुति को गुजरात के मेहसाणा जिले के उमता स्थित अपना घर आश्रम लाया गया था. वे उस समय बीमार हालत में सड़क पर पड़े मिले थे. इसके बाद वर्ष 2025 में उन्हें अपना घर आश्रम झालामंड, जोधपुर लाया गया.

सरपंच के जरिए सूचना मारुति के परिवार तक पहुंची

जोधपुर में पावटा अस्पताल के डॉ. पंकज कुमार गाड़िया की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा. बीमारी के कारण मारुति बोलने में भी असमर्थ थे. 6 अगस्त को काउंसलिंग के दौरान उन्होंने अपना गांव बाबई और जिला जालना, महाराष्ट्र बताया. इसके बाद आश्रम की ओर से बाबई गांव के सरपंच से संपर्क किया गया. सरपंच के जरिए यह सूचना मारुति के परिवार तक पहुंची.



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जानकारी मिलते ही परिवार के लोग जोधपुर पहुंचे और छह साल बाद मारुति को अपने बीच पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

लोगों ने चोर समझकर पीटा था

मारुति ने बताया कि घर से निकलने के बाद एक बार वे मंदिर गए थे. वहां उनसे एक मूर्ति गिर गई. लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और उनके साथ मारपीट की. इस घटना में उनके सिर में चोट भी लगी थी.

अब परिवार से दोबारा मिलने के बाद मारुति बेहद खुश हैं. छह साल से जिस परिवार को उनकी तलाश थी, उसके लिए यह मिलन किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है.