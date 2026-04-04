बालेसर में स्वच्छता की नई उड़ान, नई हाई-टेक तरीके से होगी अब सफाई

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के बालेसर कस्बे को स्वच्छता के शिखर पर ले जाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने एक क्रांतिकारी पहल की है. बालेसर नगरपालिका क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अब आधुनिक आईओटी (IoT) तकनीक से लैस चार ऑटो टीपर वाहनों ने मोर्चा संभाल लिया है.

हाल ही में क्षेत्रीय विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद अब कस्बे की सफाई व्यवस्था एक नए हाई-टेक अवतार में नजर आ रही है.

देशभक्ति की धुन और तकनीक का मेल

यह पहल केवल कचरा उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सोच बदलने का एक प्रयास है, जब ये ऑटो टीपर कॉलोनियों में देशभक्ति की मधुर धुन के साथ पहुंचते हैं तो मोहल्लों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस धुन को सुनकर नागरिक प्रेरित हो रहे हैं और स्वयं आगे बढ़कर अपना घर का कचरा इन वाहनों को सौंप रहे हैं.

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आईओटी तकनीकी आधारित वाहनों की विशेषता

IoT आधारित ट्रैकिंग: इन वाहनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे प्रशासन सीधे कार्यालय से इनकी लोकेशन और रूट की निगरानी कर सकेगा.

नियमित मॉनिटरिंग: तकनीक की मदद से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी गली या मोहल्ला कचरा संग्रहण से अछूता न रहे.

सुदृढ़ निस्तारण: घर-घर से कचरा एकत्रित होने से सड़कों पर गंदगी के ढेर नहीं लगेंगे और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण संभव होगा.

स्वच्छ भविष्य की ओर कदम

विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि बालेसर को एक आदर्श और स्वच्छ कस्बा बनाना उनकी प्राथमिकता है. इस नई व्यवस्था से न केवल गंदगी जनित बीमारियों पर लगाम लगेगी, बल्कि कस्बे का सौंदर्य भी निखरेगा. नगरपालिका की इस आधुनिक पहल का स्थानीय निवासियों ने भी पुरजोर स्वागत किया है, जिससे बालेसर अब 'स्मार्ट और क्लीन सिटी' बनने की राह पर अग्रसर है.

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