/जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

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Jodhpur News: जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र के पुलिस थाना चामू अंतर्गत एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. चामू क्षेत्र की प्रहलादपुरा ग्राम पंचायत स्थित स्वामियों की ढाणियों में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.
होद के पास गए थे तीनों बच्चे
जानकारी के अनुसार, महेश गिरी (13), जसवंत गिरी (10) और खुशाल गिरी (12) पानी के होद के पास गए थे. इसी दौरान तीनों बच्चे पानी में डूब गए. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम का माहौल है. घटना से क्षेत्र के लोग भी गहरे सदमे में हैं.
पुलिस और प्रशासन ने लिया घटनास्थल का जायजा
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.
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