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जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर स्थित चामू थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों महेश गिरी (13), जसवंत गिरी (10) और खुशाल गिरी (12) की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. पूरे गांव में शोक का माहौल है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 14, 2026, 08:29 AM|Updated: Jul 14, 2026, 08:29 AM
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम
Image Credit: हादसे में 3 बच्चों की मौत.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र के पुलिस थाना चामू अंतर्गत एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. चामू क्षेत्र की प्रहलादपुरा ग्राम पंचायत स्थित स्वामियों की ढाणियों में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

होद के पास गए थे तीनों बच्चे

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जानकारी के अनुसार, महेश गिरी (13), जसवंत गिरी (10) और खुशाल गिरी (12) पानी के होद के पास गए थे. इसी दौरान तीनों बच्चे पानी में डूब गए. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम का माहौल है. घटना से क्षेत्र के लोग भी गहरे सदमे में हैं.

पुलिस और प्रशासन ने लिया घटनास्थल का जायजा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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