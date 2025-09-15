Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur: बनाड़ रोड की खस्ताहाल सड़क, गड्ढों और जलभराव से लोग परेशान

Jodhpur News: जोधपुर के बनाड़ रोड की जर्जर हालत और जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने सारण नगर पुलिया के पास धरना शुरू कर दिया है. गड्ढों और खराब सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और एम्बुलेंस तक फंसी रही. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Sep 15, 2025, 05:38 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत
9 Photos
rajasthan tourism

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!
6 Photos
JAIPUR NEWS

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!

Jodhpur: बनाड़ रोड की खस्ताहाल सड़क, गड्ढों और जलभराव से लोग परेशान

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में हुई अच्छी बारिश के बाद बनाड रोड की खस्ता हालत से नाराज स्थानीय लोगों ने सोमवार को सारण नगर पुलिया के पास धरना शुरू कर दिया. सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे और जलभराव से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं.

धरने में स्थानीय नेता राजेंद्र छबरवाल, आईदान राम चौधरी सहित क्षेत्रवासी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की मरम्मत का काम जल्द पूरा नहीं होता, धरना अनवरत जारी रहेगा.

आंदोलनकारियों का कहना है कि बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों और बहते पानी से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ गया है. कई बार दोपहिया वाहन चालक फिसल चुके हैं और स्थानीय लोग चोटिल भी हुए हैं. बावजूद इसके प्रशासन समस्या की अनदेखी कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धरनास्थल पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो गए हैं और आए दिन एम्बुलेंस व अन्य वाहन घंटों तक फंस जाते हैं. रविवार रात भी प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया.

प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की दुर्दशा वर्षों से बनी हुई है, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला.

धरने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि, प्रदर्शनकारियों का रुख साफ है कि सड़क सुधरने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

सुबह-शाम लंबा जाम लगता है. शहर में रोज अपने काम धंधे के लिए आने वाले लोगों को इससे खासी परेशानी होती है. सुबह शाम लंबे जाम से निकालकर उन्हें आना पड़ता है, कई बार तो 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम यहां देखने को मिला. ऐसे में मरीजों को ला रही है एंबुलेंस को भी काफी परेशानी होती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news