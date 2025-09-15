Jodhpur: बनाड़ रोड की खस्ताहाल सड़क, गड्ढों और जलभराव से लोग परेशान

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में हुई अच्छी बारिश के बाद बनाड रोड की खस्ता हालत से नाराज स्थानीय लोगों ने सोमवार को सारण नगर पुलिया के पास धरना शुरू कर दिया. सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे और जलभराव से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं.

धरने में स्थानीय नेता राजेंद्र छबरवाल, आईदान राम चौधरी सहित क्षेत्रवासी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की मरम्मत का काम जल्द पूरा नहीं होता, धरना अनवरत जारी रहेगा.

आंदोलनकारियों का कहना है कि बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों और बहते पानी से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ गया है. कई बार दोपहिया वाहन चालक फिसल चुके हैं और स्थानीय लोग चोटिल भी हुए हैं. बावजूद इसके प्रशासन समस्या की अनदेखी कर रहा है.

धरनास्थल पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो गए हैं और आए दिन एम्बुलेंस व अन्य वाहन घंटों तक फंस जाते हैं. रविवार रात भी प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया.

प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की दुर्दशा वर्षों से बनी हुई है, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला.

धरने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि, प्रदर्शनकारियों का रुख साफ है कि सड़क सुधरने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

सुबह-शाम लंबा जाम लगता है. शहर में रोज अपने काम धंधे के लिए आने वाले लोगों को इससे खासी परेशानी होती है. सुबह शाम लंबे जाम से निकालकर उन्हें आना पड़ता है, कई बार तो 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम यहां देखने को मिला. ऐसे में मरीजों को ला रही है एंबुलेंस को भी काफी परेशानी होती है.

