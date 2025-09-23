Jodhpur: BAPS स्वामीनारायण मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव, सैकड़ों परिवारों ने लिया महायज्ञ में हिस्सा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर स्थित भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर में चल रहे मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार, 23 सितम्बर का दिन भक्ति, वैदिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा.

विश्वशांति महायज्ञ का शुभारंभ

दिन की शुरुआत विश्वशांति महायज्ञ के प्रथम दिवस से हुई, जिसमें सैकड़ों परिवारों ने अग्निहोत्र के माध्यम से विश्व शांति, समाज कल्याण और सर्वजन मंगल की भावना से आहुतियां अर्पित की. वैदिक ऋचाओं और मंत्रोच्चारण ने वातावरण को शांति, आनंद और पवित्रता से सराबोर कर दिया.

इस शुभ अवसर पर परम पूज्य महंतस्वामी जी महाराज ने यज्ञ का महत्व समझाते हुए कहा कि यज्ञ से धर्म-भावना बढ़ेगी और सबसे बड़ा लाभ भगवान की प्रत्यक्ष प्राप्ति है. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के मंगल की कामना करते हुए जीवन में भक्ति और आनंद की अनुभूति पर बल दिया.

सायंकाल सभा को 'इतिहास दिन' के रूप में मनाया गया, जिसका आरंभ भजन से हुआ. पूज्य आदर्शजीवन स्वामीजी ने 'यज्ञ का मर्म' विषय पर बोलते हुए यज्ञ को आत्मशुद्धि व समाजसेवा का दिव्य साधन बताया. पूज्य विवेकसागर स्वामीजी ने अपने प्रवचन में भगवान को सर्वकर्ता मानकर जीवन जीने की प्रेरणा दी.

सभा की विशेष प्रस्तुति रही 'राजस्थान री गाथा', जिसमें राजस्थान और गुजरात के बाल-युवा वृंद ने संवाद रूप में सत्संग की गौरवशाली परंपरा और उसके समाजिक योगदान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. इस आयोजन ने दर्शकों को संस्कार, सेवा और आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर दिया. सभा का समापन आरती और भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ हुआ.

आगामी कार्यक्रम

24 सितंबर 2025, बुधवार को होगा.

प्रातःकाल विश्वशांति महायज्ञ-द्वितीय दिवस

दोपहर: भव्य शोभायात्रा

दोपहर 3 बजे रावण चबूतरा से प्रारंभ होकर जोधपुर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शाम 6 बजे उम्मेद उद्यान पर संपन्न होगी. शोभायात्रा में 5 भव्य व कलात्मक रथों पर प्रतिष्ठित की जाने वाली दिव्य मूर्तियाँ नगरवासियों के दर्शनार्थ निकाली जाएंगी.

यात्रा मार्ग

बारहवीं रोड चौराहा, जलजोग चौराया, सरदारपुरा सी रोड, गांधी मैदान रोड, सरदारपुरा बी रोड, गोल बिल्डिंग, जालोरी गेट, एम.जी हॉस्पिटल रोड, सोजती गेट चौराया, नई सड़क चौराया, उम्मेद उद्यान. यह शोभायात्रा जोधपुरवासियों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दृश्यात्मक रूप से एक अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रही है.

