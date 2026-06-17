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जोधपुर थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत, सल्फास खाने के दावे पर उठे बड़े सवाल

Jodhpur News: जोधपुर के बासनी थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए 30 वर्षीय अमृत दास की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने सल्फास खाने का दावा किया है, जबकि परिजनों ने मारपीट और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. मामला अब जांच के केंद्र में है.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 10:20 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:20 AM
जोधपुर थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत, सल्फास खाने के दावे पर उठे बड़े सवाल
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में बासनी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. 30 वर्षीय अमृत दास की पूछताछ के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों, ग्रामीणों और समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. घटना के बाद एम्स अस्पताल और बासनी थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे स्थिति संवेदनशील हो गई. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

पुलिस के अनुसार अमृत दास को एक महिला की गुमशुदगी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि गुमशुदा महिला की सबसे अधिक बातचीत अमृत दास से हुई थी. पुलिस का कहना है कि महिला की आखिरी कॉल भी अमृत दास के साथ हुई थी, जिसके आधार पर उससे पूछताछ करना जरूरी समझा गया.

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पूछताछ के दौरान सल्फास खाने का दावा
जोधपुर वेस्ट के एडीसीपी नरेंद्र सिंह के अनुसार अमृत दास निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए थाने पहुंचा था. पूछताछ के दौरान उसने महिला के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया. पुलिस का दावा है कि इसी दौरान अमृत दास ने अपने पास रखी सल्फास की पुड़िया निकाली और उसे खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी उसे तत्काल जोधपुर एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया. हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया और कई सवाल खड़े होने लगे.

थाने में हुई घटना के बाद शुरू हुई कानूनी कार्रवाई
चूंकि घटना थाने के अंदर हुई थी, इसलिए पुलिस ने इसकी सूचना न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी. जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है जहां घटना हुई थी. साथ ही जांच पूरी होने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है. थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सुरक्षित कर ली गई है ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विशेष जांच के साथ-साथ विभागीय जांच भी कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

परिजनों ने पुलिस की कहानी पर उठाए सवाल
दूसरी ओर मृतक अमृत दास के परिजनों ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि अमृत दास के साथ थाने में मारपीट की गई थी. परिजनों का कहना है कि यदि युवक अपने साथ वास्तव में सल्फास लेकर आया था तो थाने में प्रवेश के समय उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच थाने के अंदर जहरीला पदार्थ पहुंचा कैसे.

परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जिस आधार पर यह कह रही है कि अमृत दास ने स्वयं सल्फास खाई, उसकी पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. हालांकि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों और तथ्यों की जांच की जाएगी तथा निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर सामने आएंगे.

निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग
मृतक के चाचा दलपत वैष्णव सहित अन्य परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि थाने के अंदर हुई मौत के हर पहलू की गहराई से जांच होनी चाहिए. परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठाई है. उनका मानना है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच किए जाने से घटना से जुड़े सभी तथ्यों का निष्पक्ष खुलासा हो सकेगा और लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब मिल पाएंगे.

एम्स अस्पताल और थाने के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
घटना की खबर फैलते ही लूण के सर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग एम्स अस्पताल पहुंच गए. देर रात तक अस्पताल परिसर में लोगों की आवाजाही बनी रही. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. एम्स अस्पताल और बासनी थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

जांच पूरी होने का इंतजार
फिलहाल पुलिस का कहना है कि अमृत दास किसी भी मामले में आरोपी नहीं था और न ही उसे गिरफ्तार किया गया था. उसे केवल गुमशुदगी प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. वहीं दूसरी ओर परिजनों के आरोप, सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच जारी है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि थाने के अंदर हुई इस मौत के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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