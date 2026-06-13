/पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Jodhpur News: जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कापरड़ा के रावर गांव निवासी मनोज के रूप में हुई है. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है. परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वे शव नहीं लेंगे.

पाली जाते समय रास्ते में घेरकर किया हमला

परिजनों के अनुसार, मनोज बुधवार शाम एक निजी वाहन खरीदने के लिए पाली जा रहा था. इसी दौरान पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में तीन से चार गाड़ियों में सवार करीब 15 से 20 लोगों ने उसकी गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लिया.

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बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मनोज को उसकी गाड़ी से बाहर निकाला और जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए. इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

लोहे की सरियों और पाइपों से की गई मारपीट

परिजनों के आरोप के अनुसार, हमलावरों ने मनोज पर लोहे की सरियों, पाइपों और अन्य हथियारों से हमला किया. इस हमले में उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं. मारपीट इतनी गंभीर थी कि उसके हाथ और पैरों में फ्रैक्चर भी हो गए. घटना के बाद आरोपी मनोज को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

लाम्बा गांव के पास घायल अवस्था में मिला युवक

वारदात के बाद हमलावर मनोज को लाम्बा गांव के पास छोड़कर चले गए. वहां के ग्रामीणों ने घायल युवक को देखकर उसके परिजनों को सूचना दी. जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लेकर आए. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

मनोज की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. इसी मांग को लेकर परिजन एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. परिजनों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस वि

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.