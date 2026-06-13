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पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Jodhpur News: जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के रावर गांव निवासी मनोज की हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों के अनुसार, पाली जाते समय 15-20 लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. एमडीएम अस्पताल में मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 13, 2026, 12:47 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:47 PM
पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या
Image Credit: jodhpur bilara manoj murder case pali attack family protest

Jodhpur News: जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कापरड़ा के रावर गांव निवासी मनोज के रूप में हुई है. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है. परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वे शव नहीं लेंगे.

पाली जाते समय रास्ते में घेरकर किया हमला
परिजनों के अनुसार, मनोज बुधवार शाम एक निजी वाहन खरीदने के लिए पाली जा रहा था. इसी दौरान पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में तीन से चार गाड़ियों में सवार करीब 15 से 20 लोगों ने उसकी गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लिया.

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बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मनोज को उसकी गाड़ी से बाहर निकाला और जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए. इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

लोहे की सरियों और पाइपों से की गई मारपीट
परिजनों के आरोप के अनुसार, हमलावरों ने मनोज पर लोहे की सरियों, पाइपों और अन्य हथियारों से हमला किया. इस हमले में उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं. मारपीट इतनी गंभीर थी कि उसके हाथ और पैरों में फ्रैक्चर भी हो गए. घटना के बाद आरोपी मनोज को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

लाम्बा गांव के पास घायल अवस्था में मिला युवक
वारदात के बाद हमलावर मनोज को लाम्बा गांव के पास छोड़कर चले गए. वहां के ग्रामीणों ने घायल युवक को देखकर उसके परिजनों को सूचना दी. जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लेकर आए. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन
मनोज की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. इसी मांग को लेकर परिजन एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. परिजनों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस वि

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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