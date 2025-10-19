'हमारी ही सरकार है और आप हमारे ही पदाधिकारी को पीट रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा...'जानें क्यों भड़के जोधपुर BJP मंडल महामंत्री

Jodhpur News: जिले के भोपालगढ़ थाने में भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को रातभर बंद रखकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. भाजपा जिलाध्यक्ष देहात त्रिभुवन सिंह भाटी ग्रामीण SP कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने एएसपी भोपाल सिंह लखावत के सामने मारपीट का विरोध जताया.

जिला अध्यक्ष के विरोध जताने का कल शाम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भाजपा देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, एएसपी भोपालसिंह लखावत से पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं. गुस्साए जिलाध्यक्ष ने यहां तक कहा कि हमारी पार्टी की ही सरकार है और आप हमारे ही पदाधिकारी को पीट रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा.

उन्होंने एएसपी से कहा कि यदि आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं अपने हिसाब से कार्रवाई कराऊंगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डीजीपी से शिकायत करूंगा. उन्होंने मांग की कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी पार्टी के पदाधिकारी के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. हेमंत शर्मा को किस अपराध में थाने लाकर बंद किया गया, यह भी बताया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसपी ग्रामीण नारायण टोगस ने बताया कि मर्डर के एक मामले में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर हेमंत शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर झूठे तथ्य शेयर किए. हेमंत शर्मा से इसका कारण पूछा तो वे पुलिस से उलझ गए, जिसके चलते शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था.

टोगस ने कहा कि मारपीट के करने के आरोप में एएसआई गोविंदराम और कॉन्स्टेबल दिलीप को भोपालगढ़ थाने से ग्रामीण पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpurr Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-