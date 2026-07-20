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Jodhpur: डीजे बजाने पर मचा खूनी बवाल, युवक की मौत

जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र की बीजेएस नट बस्ती में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया. मारपीट में 38 वर्षीय सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई. परिजनों ने 8 से 10 लोगों पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है. 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 20, 2026, 05:02 PM|Updated: Jul 20, 2026, 05:02 PM
Jodhpur: डीजे बजाने पर मचा खूनी बवाल, युवक की मौत
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के महामंदिर थाना क्षेत्र के बीजेएस स्थित नट बस्ती में डीजे बजाने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मारपीट में 38 वर्षीय सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के दौरान 8 से 10 लोगों ने सिकंदर के साथ बेरहमी से मारपीट की. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. घटना के बाद नट बस्ती क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.

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सूचना मिलते ही महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आपस में झगड़े की वजह से मौत हुई या हार्ट अटैक से. कोई भी दोषी होगा तो जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
बारां जिले की छबड़ा की थोक सब्जी मंडी में सोमवार को सब्जी बेचने आए एक किसान पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद मंडी में अफरा-तफरी मच गई और किसानों में आक्रोश देखा गया.

जानकारी के अनुसार, मंडी में चाय की थड़ी संचालक ने हनवतखेड़ा निवासी किसान पर दुकाने के सामने चारा डालने की बात को लेकर चाकू से हमला कर दिया. हमले में किसान घायल हो गया. घटना होते ही मंडी में मौजूद अन्य किसानों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. घायल किसान को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

सब्जी बेचने आये किसानों ने मांग की है कि मंडी परिसर से असामाजिक तत्वों को तुरंत हटाया जाए ताकि व्यापारियों और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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