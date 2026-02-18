Zee Rajasthan
Jodhpur: भाई ने पहले की बहन की हत्या, फिर खुद भी दे दी जान, गायत्री नगर में छाया सन्नाटा

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर शहर के यूआईटी कॉलोनी स्थित गायत्री नगर इलाके में भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर जान दे दी. 
 

Published: Feb 18, 2026, 06:23 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 06:23 PM IST

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर शहर के यूआईटी कॉलोनी स्थित गायत्री नगर क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रथम दृष्टया मौसेरे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी.

घटना की सूचना मिलते ही जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका भगवती बीएसटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी और पाली के हॉस्टल से जोधपुर आई हुई थी.

बहन की कर डाली हत्या
बताया जा रहा है कि देर रात उसका अपने मौसेरे भाई कैलाश के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि कैलाश ने लोहे की किसी भारी वस्तु से वार कर बहन की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सुसाइड नोट के मिले फटे हुए टुकड़े
स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात कैलाश पिज़्ज़ा लेकर घर आया था. पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट के फटे हुए टुकड़े भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर जांच की जा रही है. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है, ताकि घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके.

पूरे इलाके में छाया सन्नाटा
घटना के समय पास के एक घर में शादी का माहौल था लेकिन इस हादसे की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया. मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारी ईश्वर पारीक ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल हत्या और आत्महत्या के पीछे की असली वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है.
वहीं, बीकानेर के खाजूवाला-दन्तोर सड़क मार्ग पर 18 केजेडी फांटे के पास में श्रीगंगानगर जिले से मजदूरी के कार्य करने आए व्यक्ति की लोहे की रोड से हत्या कर दी गई.

हत्या की सूचना के बाद डीवाईएसपी अमरजीत चावला, थानाधिकारी रोहित चौधरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बीकानेर से FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया हैं. इसके साथ ही एक युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और शव को अपने कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई जा रही है.

जगदीश नायक की हत्या

DYSP अमरजीत चावला ने जानकारी देते हुए कहा की 18 KJD फांटे के पास स्थित एक ब्लॉक फैक्ट्री में लोहे की रोड से हमला कर 45 वर्षीय जगदीश नायक की हत्या कर दी गई है. मृतक श्रीगंगानगर का निवासी है, जो यहां बिल्डिंग निर्माण के मिस्त्री का काम करने आया हुआ था.

सिर पर गंभीर चोट के निशान

देर रात साथियों के साथ शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गया. हमले में जगदीश नायक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के द्वारा एक युवक को डिटेन कर लिया है. मृतक जगदीश के परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी.
