जोधपुर सेंट्रल जेल में बड़ा एक्शन, इफ्तार पार्टी की फोटो वायरल, सर्च ऑपरेशन में मिले 13 मोबाइल

Jodhpur Central Jail Iftar Photos Viral: जोधपुर सेंट्रल जेल में इफ्तार पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बंदियों के पास से 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इस दौरान कार्रवाई से नाराज कुछ बंदियों ने जेल परिसर में हंगामा भी किया और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध जताया. तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने सभी आरोपित बंदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

एक फोटो और खुली पोल

जैसे ही यह तस्वीर अधिकारियों तक पहुँची, जेल मुख्यालय के निर्देश पर तत्काल छापेमारी शुरू की गई. जानकारी के अनुसार जेल मुख्यालय के निर्देश पर रमजान माह के दौरान जेल में अलग-अलग बैरक बनाकर बंदियों को इफ्तार करवाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ बंदियों ने इफ्तार पार्टी के दौरान फोटो खींचकर उसे जेल से बाहर वायरल कर दिया. जब यह फोटो जेल प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया.

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सर्च ऑपरेशन में 13 मोबाइल बरामद

जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में बंदियों से कड़ी पूछताछ की गई. तलाशी के दौरान अलग-अलग बैरकों से कुल 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. जानकारी के अनुसार मोबाइल फोन मिलने के बाद जेल प्रशासन ने संबंधित बंदियों से पूछताछ शुरू की तो कुछ बंदियों ने हंगामा कर दिया और कार्रवाई का विरोध भी किया.

वायरल फोटो में दिखाई दे रहे सभी बंदियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

साइबर जांच

बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन को अब साइबर एक्सपर्ट के जरिए जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि बंदी जेल के अंदर से किन लोगों से संपर्क में थे और मोबाइल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था. जेल प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि आखिरकार इतने मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचे. प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका के चलते कुछ जेल कर्मियों और जेलर की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है. यदि जांच में उनकी संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि वायरल फोटो में दिख रहे सभी बंदियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया जा रहा है. जेल की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है ताकि भविष्य में मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री अंदर न जा सके.

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