/जोधपुर में ट्यूशन जा रहे मासूम से बर्बरता, 17 सेकेंड में जड़े 8 थप्पड़, छाती पर पैर रखकर पीटा, VIDEO वायरल

Rajasthan Crime News: राजस्थान के जोधपुर शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला कथित तौर पर ट्यूशन जा रहे एक छोटे बच्चे के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है. घटना को देखने वाले लोग भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.



सड़क पर बच्चे को गिराकर मारपीट करने का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना भगत की कोठी थाना क्षेत्र के रामेश्वर नगर की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला पहले बच्चे को रोकती है और फिर कथित तौर पर उसे सड़क पर गिराकर मारपीट करती है. वीडियो में महिला बच्चे पर पैर रखते हुए भी दिखाई दे रही है. हालांकि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका आधिकारिक कारण अभी सामने नहीं आया है.

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बच्चे के माता-पिता पहुंचे थाने

घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के माता-पिता भगत की कोठी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. परिजनों ने बच्चे के साथ हुई कथित मारपीट पर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.



वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय वहां क्या परिस्थितियां थीं और मारपीट की वजह क्या थी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जांच का हिस्सा बनाए जा सकते हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



वायरल वीडियो पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार पर चिंता जताई है. हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस जांच का इंतजार करना जरूरी है. फिलहाल भगत की कोठी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.



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