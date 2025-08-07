Zee Rajasthan
mobile app

Jodhpur: डॉक्टर की लापरवाही से गई मासूम की जान! परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा

Jodhpur News: चार साल के मासूम की आंख के इलाज के लिए परिजन गांव से कामदार आई हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Aug 07, 2025, 22:30 IST | Updated: Aug 07, 2025, 22:30 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड
7 Photos
Didwana News

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

Jodhpur: डॉक्टर की लापरवाही से गई मासूम की जान! परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा

Rajasthan News: जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके के नागोरी गेट रोड को जाने वाले मार्ग पर स्थित कामदार आई हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए एक 4 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. सूचना मिलने के बाद एसीपी ईस्ट आईपीएस हेमंत कलाल महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा भी मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. इधर बच्चें की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों के साथ ही समाज के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए.

समाज के रामचंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चांदेसरा निवासी कार्तिक सिंह (4) पुत्र दिनेश सिंह के आंख में चोट होने पर परिजन हॉस्पिटल लेकर आए थे. यहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आंख की चोट गंभीर से है. बाहर अहमदाबाद से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे. हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से पहले 50 हजार रुपए लिए गए. उसके बाद इलाज के लिए ढाई लाख रुपए का ओर खर्च बताया. परिजनों ने इसके लिए हामी भर दी. बाद में दोपहर 2 बजे के करीब बताया कि उसकी डेथ हो गई है, जबकि बच्चे के इतनी कोई गंभीर चोट भी नहीं थी.

डॉक्टर इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं. पहले उनसे पूछा कि बच्चे का इलाज किसने किया तो बताया कि अहमदाबाद के डॉक्टर ने किया. बाद में यहां के डॉक्टर से इलाज करना बता रहे हैं. हॉस्पिटल प्रशासन बता ही नहीं रहा है कि असली डॉक्टर कौन है जिसने इलाज किया है. हॉस्पिटल के डॉक्टर कभी बोल रहे हैं हार्ट अटैक से मौत हुई, कभी बोल रहे हैं एनेस्थीसिया की डोज अधिक देने से मौत हो गई. इसके बाद परिजनों को बताने से पहले 100 पुलिसकर्मी यहां खड़े कर दिए गए. अस्पताल के अंदर परिजनों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई.

Trending Now

परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने उन्हें सूचना नहीं दी. उससे पहले पुलिस और आरएसी के जवान हॉस्पिटल में तैनात कर दिए गए. इसके बाद उन्हें बताया गया. हॉस्पिटल प्रशासन उन पर बॉडी लेकर जाने का दबाव बना रहा है. पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलाम अली कामदार ने बताया कि बच्चे को कल रात लेकर आए थे. उस समय बच्चा हंसता खेलता था. उसके हैड इंजरी थी, जिसकी माइक्रो सर्जरी कर दी गई लेकिन अचानक एनेस्थीशियन पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया. हमने उनको बचाने की काफी कोशिश की लेकिन उसे दुर्भाग्य से नहीं बचा पाए. उन्होंने कहा कि बच्चे की हेड इंजरी थी, इसके लिए पूरा बेहोश करके ही इलाज करते हैं. बच्चे को डोज अधिक देने के सवाल पर कहा कि डोज क्यों ज्यादा देंगे, जबकि परिजनों का कहना है कि केवल आँख में चोट का ही उपचार कराने आए थे.

बरहाल, गलती किसकी थी यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि बच्चे का उपचार करवाने आए लेकिन अब कार्तिक इस दुनिया में नहीं रहा. परिवार एवं समाज पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर है कि इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही खुलासा होगा कि वास्तविकता क्या थी लेकिन आज कार्तिक के परिजनों पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news