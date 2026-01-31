Zee Rajasthan
खुद चारपाई पर आराम, पैसे जुटा रहे बेचारे किसान! जोधपुर पटवारी का वायरल Video मचा रहा हड़कंप

Jodhpur Patwari Viral Video: राजस्थान में जोधपुर के चामू तहसील क्षेत्र के एक पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नाम प्रहलादपुर पटवारी दिनेश जानी बताया जा रहा है. पिछले साल खरीफ फसल खराबा अनुदान की मुआवजा राशि, डीएमआर पर अपलोड करने के एवज में पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों के पैसे भी गए हैं और मुआवजा भी आज दिन तक नहीं मिला. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
 

Published: Jan 31, 2026, 01:13 PM IST

Jodhpur Patwari Viral Video: जोधपुर जिले की चामू तहसील क्षेत्र से जुड़े एक पटवारी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक पटवारी किसानों से पैसे लेते हुए नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो प्रहलादपुर हल्का के पटवारी दिनेश जानी से जुड़ा हुआ है. मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.


जानकारी के अनुसार, यह वीडियो पिछले साल की खरीफ फसल खराबा अनुदान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. आरोप है कि किसानों की फसल खराब होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि को डीएमआर (DMR) पोर्टल पर अपलोड करने के एवज में पटवारी द्वारा पैसे लिए जा रहे थे. किसानों का कहना है कि उन्होंने पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज दिन तक मुआवजा राशि का लाभ नहीं मिल पाया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पटवारी चारपाई पर आराम फरमाते हुए बैठे हैं, जबकि आसपास मौजूद किसान आपस में पैसे एकत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. ग्रामीणों और किसानों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है.

किसानों का आरोप है कि पटवारी द्वारा उनसे मुआवजा राशि दिलाने का भरोसा देकर पैसे लिए गए, लेकिन न तो उनका नुकसान दर्ज हुआ और न ही सरकारी सहायता की राशि उनके खातों में पहुंची. इस कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद कई किसान खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि ZEE Media वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. बावजूद इसके, वीडियो के सामने आने के बाद राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब यह देखना अहम होगा कि वायरल वीडियो की जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पटवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है. किसानों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और मुआवजा राशि से जुड़े मामले का जल्द समाधान होगा.

वायरल वीडियो की गंभीरता को देखते हुए बालेसर SDM भवानीसिंह चारण ने तहसीलदार हुकमसिंह सिसोदिया को जांच के आदेश दिए हैं.

