जोधपुर सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कान पकड़कर मांगी माफी! जानें पूरा मामला

Madan Dilawar In Jodhpur Circuit House: राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी.अपनी सख्त बयानबाजी के लिए मशहूर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक कार्यकर्ता के सामने इतने लाचार नजर आए कि उन्होंने अपने दोनों कान पकड़ लिए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या था पूरा मामला?

रविवार को जोधपुर देहात भाजपा (उत्तर) के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल शिक्षा मंत्री से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे थे. सूत्रों के अनुसार, पालीवाल अपने क्षेत्र के किसी शिक्षक के तबादले को लेकर मंत्री से बात कर रहे थे.चर्चा के दौरान जब पालीवाल ने काम न होने का उलाहना दिया, तो मंत्री दिलावर ने भावुक होते हुए या एक तरह से अपनी असमर्थता जताते हुए अपने कान पकड़ लिए.

वीडियो पर बवाल

जिस समय यह घटना हुई, वहां मीडियाकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे. मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने कुछ लोगों के फोन से वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था. मनोहर पालीवाल ने मामले को संभालते हुए कहा कि, "मंत्री जी हमारे सीनियर नेता हैं, माफी जैसी कोई बात नहीं थी. हम सिर्फ क्षेत्र के विषयों पर चर्चा कर रहे थे."

मंत्री की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा-"कार्यकर्ता मेरे भाई की तरह हैं और अपनों के बीच निजी बातचीत होती रहती है. उस निजी बातचीत का चोरी-छिपे वीडियो बनाना निकृष्टता की पराकाष्ठा है. मैं अपने भाइयों (कार्यकर्ताओं) से माफी भी मांग सकता हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की गोपनीयता भंग करना बहुत गलत है."

ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता रद्द

सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान ही मंत्री दिलावर ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला भी सुनाया.उन्होंने जोधपुर के 'ब्लू हेवन स्कूल' की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए.मंत्री ने बताया कि स्कूल अतिक्रमण वाली जमीन पर बना हुआ था और प्रबंधन ने गलत सूचनाएं देकर विभाग से मान्यता ली थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है.

