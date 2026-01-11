Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कान पकड़कर मांगी माफी! जानें पूरा मामला

Rajasthan Politics: जोधपुर में तबादले का काम न होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा कार्यकर्ता के सामने कान पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ है. मंत्री ने इसे निजी बात बताते हुए वीडियो बनाने को 'निकृष्टता' कहा है. साथ ही उन्होंने एक स्कूल की मान्यता भी रद्द की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 11, 2026, 02:29 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 02:29 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?

इस मकर संक्रांति राजस्थान ट्रिप का है प्लान? तो मिस न करें पर्यटन विभाग का ये खास 'काइट शो'
7 Photos
Kite Festival Jaipur

इस मकर संक्रांति राजस्थान ट्रिप का है प्लान? तो मिस न करें पर्यटन विभाग का ये खास 'काइट शो'

राजस्थान में ठंड से छूट रही धूजणी! नागौर में गाड़ियों पर जमी बर्फ, सीकर में पारा -3 डिग्री
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में ठंड से छूट रही धूजणी! नागौर में गाड़ियों पर जमी बर्फ, सीकर में पारा -3 डिग्री

ठंड से कांप उठा राजस्थान! दौसा में पारा पहुंचा 3.5°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

ठंड से कांप उठा राजस्थान! दौसा में पारा पहुंचा 3.5°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

जोधपुर सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कान पकड़कर मांगी माफी! जानें पूरा मामला

Madan Dilawar In Jodhpur Circuit House: राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी.अपनी सख्त बयानबाजी के लिए मशहूर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक कार्यकर्ता के सामने इतने लाचार नजर आए कि उन्होंने अपने दोनों कान पकड़ लिए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या था पूरा मामला?
रविवार को जोधपुर देहात भाजपा (उत्तर) के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल शिक्षा मंत्री से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे थे. सूत्रों के अनुसार, पालीवाल अपने क्षेत्र के किसी शिक्षक के तबादले को लेकर मंत्री से बात कर रहे थे.चर्चा के दौरान जब पालीवाल ने काम न होने का उलाहना दिया, तो मंत्री दिलावर ने भावुक होते हुए या एक तरह से अपनी असमर्थता जताते हुए अपने कान पकड़ लिए.

वीडियो पर बवाल
जिस समय यह घटना हुई, वहां मीडियाकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे. मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने कुछ लोगों के फोन से वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था. मनोहर पालीवाल ने मामले को संभालते हुए कहा कि, "मंत्री जी हमारे सीनियर नेता हैं, माफी जैसी कोई बात नहीं थी. हम सिर्फ क्षेत्र के विषयों पर चर्चा कर रहे थे."

मंत्री की प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा-"कार्यकर्ता मेरे भाई की तरह हैं और अपनों के बीच निजी बातचीत होती रहती है. उस निजी बातचीत का चोरी-छिपे वीडियो बनाना निकृष्टता की पराकाष्ठा है. मैं अपने भाइयों (कार्यकर्ताओं) से माफी भी मांग सकता हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की गोपनीयता भंग करना बहुत गलत है."

ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता रद्द
सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान ही मंत्री दिलावर ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला भी सुनाया.उन्होंने जोधपुर के 'ब्लू हेवन स्कूल' की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए.मंत्री ने बताया कि स्कूल अतिक्रमण वाली जमीन पर बना हुआ था और प्रबंधन ने गलत सूचनाएं देकर विभाग से मान्यता ली थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news