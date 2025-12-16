आदेश नहीं माना तो कुर्क होगी कलेक्टर और अधिकारियों की संपत्ति! जोधपुर सिविल जज ने जारी किया नोटिस

Jodhpur News: जोधपुर सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ जोधपुर जिला ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट की पालना नहीं होने पर गंभीरता से लेते हुए पालना करने के निर्देश के साथ नोटिस जारी किया है. ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ व जिला कलेक्टर जोधपुर को पालना के लिए सिविल न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं.

सिविल न्यायालय के निर्देशानुसार आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना नहीं की गई, तो अप्रार्थीगणों की संपत्ति कुर्की व गिरफ्तारी की जाकर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी. अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ में रामकिशोर व अन्य की ओर से एक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था, जिसमें सड़क निर्माण का आदेश दिया गया, लेकिन उस आदेश की पालना नहीं हुई.

जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की गई और स्थायी लोक अदालत की डिक्री की पालना के लिए मांग की. जिला न्यायाधीश ने सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे. सिविल न्यायाधीश ने चारों अप्रार्थीगणों को अब 24 दिसंबर तक पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए अन्यथा संपत्ति कुर्की व गिरफ्तारी से पालना करवाई जाएगी.

इसको लेकर जिला कलेक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल ने ज़ी मीडिया से कहा कि सिविल न्यायाधीश के आदेश की पालना की जाएगी. हालांकि उनके पार्ट में जो कार्य था वो चुका है अब सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी को बनानी है, लेकिन कोर्ट आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी.