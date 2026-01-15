Jodhpur: कलेक्ट्रेट की चौखट पर 'सत्ता' का छत्ता, फाइलें सो रही हैं या मधुमक्खियां?

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर का जिला कलेक्ट्रेट, जहां से पूरे जिले की व्यवस्थाओं की डोर थामी जाती है. इन दिनों खुद एक अजीब घेराबंदी में है. कलेक्ट्रेट की भव्य नक्काशीदार दीवारों और झरोखों के बीच एक विशालकाय मधुमक्खी के छत्ते ने अपना बसेरा डाल लिया है. यह छत्ता अब कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों के लिए डर और शहर के बुद्धिजीवियों के लिए कटाक्ष का विषय बन गया है.

​प्रशासन की 'मीठी' नींद और तीखे डंक

​हैरानी की बात यह है कि जिस इमारत की खिड़की के ठीक ऊपर यह छत्ता मंडरा रहा है, उसके भीतर जिले के आला अधिकारी बैठते हैं. शायद प्रशासन इस छत्ते को देखकर यह संदेश देना चाहता है कि उनकी कार्यप्रणाली भी मधुमक्खियों की तरह ही अनुशासित है, जब तक कोई छेड़े नहीं, तब तक कोई फाइल हिलती नहीं.

​व्यंग्य यह भी है कि जिस तरह मधुमक्खियां अपने छत्ते को बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकती हैं, ठीक उसी तरह कलेक्ट्रेट की लालफीताशाही भी किसी आम आदमी के काम को उलझाने में माहिर है. फरियादी दूर से छत्ता देखकर डर रहे हैं कि कहीं कोई मधुमक्खी उन्हें काट न ले, जबकि भीतर बैठे सिस्टम का 'डंक' वे सालों से झेलते आ रहे हैं.

सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता

​हंसी-मजाक से इतर, यह एक गंभीर सुरक्षा चूक भी है. जोधपुर कलेक्ट्रेट में हर रोज हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचते हैं. कई बार यहां विरोध प्रदर्शन और रैलियां भी होती हैं. अगर किसी शोर-शराबे या पत्थरबाजी से ये मधुमक्खियां भड़क गईं, तो वहां मौजूद मासूम जनता और पुलिसकर्मियों के लिए भगदड़ मच सकती है.

क्या विभाग जागेगा?

​एक तरफ तो नगर निगम और प्रशासन शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही नाक के नीचे (या कहें सिर के ऊपर) लटकते इस खतरे को नजर अंदाज कर रहा है. क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर अधिकारियों को इस छत्ते से मिलने वाले 'शहद' की मिठास इतनी भा गई है कि वे इसे हटाना ही नहीं चाहते?

​अब देखना यह है कि प्रशासन इस छत्ते को हटाकर जनता को राहत देता है या फिर यह छत्ता इसी तरह सरकारी सुस्ती और सिस्टम की लाचारी का प्रतीक बना रहेगा.

