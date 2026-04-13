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जोधपुर कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर महानगर कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई. वहीं, जांच एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 13, 2026, 06:00 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 06:00 PM IST

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जोधपुर कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर महानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया. यह लगातार तीसरी बार है जब कोर्ट परिसर को निशाना बनाते हुए इस तरह की धमकी दी गई है, जिससे आमजन और न्यायिक कर्मियों में भय का माहौल देखने को मिला.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्ट प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें दोपहर 1:15 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई. पूरे कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अन्य जांच एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया.

2 घंटों तक चली जांच

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करीब 2 घंटों तक चली जांच के दौरान कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और स्थिति को नियंत्रण में बताया. लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

साइबर सेल की मदद

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व या साइबर हैकर द्वारा डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से इस तरह के ईमेल भेजे जा रहे हैं. पुलिस अब साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है.

सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक किया गया सख्त

इधर, न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है. प्रवेश द्वारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आने-जाने वालों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

बता दें कि राजधानी जयपुर में सोमवार को एक साथ तीन संस्थानों विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की गंभीर धमकी मिली थी. धमकियां ईमेल के माध्यम से दी गईं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं. विधानसभा सचिवालय को सुबह 11:10 बजे एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि आने वाले 3 घंटे के अंदर विधानसभा भवन को RDX से उड़ा दिया जाएगा.
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