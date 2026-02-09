Zee Rajasthan
Jodhpur: डिब्बा कॉल से लॉरेंस गैंग की धमकी, दो कारोबारियों से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी

Rajasthan News: जोधपुर में लॉरेंस गैंग के नाम पर डिब्बा कॉल से दो कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी गई. 48 घंटे में 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई. पुलिस सट्टा कनेक्शन समेत सभी एंगल से जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Feb 09, 2026, 03:20 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 03:21 PM IST

Jodhpur: डिब्बा कॉल से लॉरेंस गैंग की धमकी, दो कारोबारियों से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी

Jodhpur Crime News: जोधपुर में एक बार फिर कुख्यात लॉरेंस गैंग के नाम पर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है. इस बार शहर के दो कारोबारियों को जान से मारने की धमकी देकर दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. पुलिस ने इस मामले में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


घटना का संबंध, लॉरेंस गैंग
पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के दो लोगो को एक डिब्बा कॉल के जरिए धमकी दी गई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए लॉरेंस का भाई “आरजू” होने का दावा किया. आरोपी ने दोनों कारोबारियों से 48 घंटे के भीतर एक-एक करोड़ रुपये, कुल दो करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाला और कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति दोनों ही भारत से बाहर थे.

क्या है 'डिब्बा कॉल' और कैसे दी गई धमकी?
आरोपी ने पहले एक व्यक्ति को कॉल किया और फिर उसी के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल से बात करवाई गई. बिचौलिए ने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर धमकी देने वाले की आवाज दोनों को सुनाई. इस तरह की तकनीक को डिब्बा कॉल कहा जाता है, जिसमें कॉल को तीसरे व्यक्ति के माध्यम से जोड़कर बातचीत करवाई जाती है, जिससे कॉल का स्रोत ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है. सूत्रों के अनुसार दोनों कारोबारी क्रिकेट सट्टे के व्यवसाय से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें से एक हाल ही में दुबई से भारत लौटा है.

पुलिस एक्शन

धमकी मिलने के बाद उनके परिवार में डर और दहशत का माहौल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले भी कई बार लॉरेंस गैंग के नाम पर फर्जी लोगों द्वारा धमकी देने के मामले सामने आ चुके हैं.फिलहाल कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और बिचौलिए की भूमिका की जांच बारीकी से की जा रही है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी वास्तविक गैंग से जुड़ी है या किसी ने फर्जी तरीके से डराने की कोशिश की है.

अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा लॉरेंस गैंग का नाम लेकर फर्जी धमकियां दी गई हैं. इसलिए, हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि धमकी देने वाले के वास्तविक स्थान का पता लगाया जा सके.

