Jodhpur: मां का गला दबा हत्या कर पास में लेटा रहा बेटा, पुलिस के आने पर बोला-मैंने ही मारा है

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बनाड़ थाना क्षेत्र के जाजीवाल खीचियान गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर पूरी रात शव के पास लेटा रहा. जब घर में पोता पहुंचा, तब इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 4 जनवरी की शाम करीब 6 बजे की है. आरोपी ओमप्रकाश (47) ने अपनी मां परमुड़ी देवी (75) के साथ पहले मारपीट की और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. घटना के समय घर में मां-बेटे के अलावा कोई और मौजूद नहीं था.

जब ओमप्रकाश का बेटा सुरेंद्र शाम को घर लौटा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला. उसने कई बार आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका के चलते वह पड़ोसी के घर की छत से होकर अपने मकान में गया. अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया. दादी परमुड़ी देवी चारपाई पर मृत पड़ी थीं, जबकि पिता ओमप्रकाश पास की दूसरी चारपाई पर लेटा हुआ था.

सूचना मिलने पर बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एसआई त्रिलोक दान ने बताया कि मृतका के गले पर लाल-नीले निशान थे और कान और नाक से खून बह रहा था. कमरे में शव के पास खून से सनी रस्सी पड़ी मिली. महिला की ज्वेलरी भी गायब थी.

पुलिस को देखते ही आरोपी ओमप्रकाश ने कहा, मैंने ही उसे मारा है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके कपड़ों पर भी खून के निशान पाए गए. हालांकि परिजन इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.

थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने मां के जेवर छीनने की नीयत से हत्या की और बाद में ज्वेलरी छुपा दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ओमप्रकाश ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी का भी गला दबाया था. वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती रही और किसी तरह बच पाई थी. आरोपी के दो बेटे जितेंद्र और सुरेंद्र हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

