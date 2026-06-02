/13 दिन पहले BSTC एग्जाम के लिए निकली बालिका आजतक लापता

Jodhpur News : 13 दिन पूर्व बीएसटीसी परीक्षा देने के लिए घर से निकली एक बालिका के अब तक नहीं मिलने से नाराज सैन समाज सहित विभिन्न समाजों के हजारों लोगों ने ओसियां पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने और बालिका की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग की.

जानकारी के अनुसार समाऊ गांव निवासी एक 18 वर्षीय बालिका 19 मई को बीएसटीसी परीक्षा देने के लिए जोधपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर ओसियां थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पुलिस द्वारा मिसिंग पर्सन रजिस्ट्रेशन संख्या 0020/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी बालिका का पता नहीं चल पाया है.

बालिका की बरामदगी में देरी को लेकर समाज के लोगों में भारी रोष है. बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई कर बालिका को सकुशल बरामद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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प्रदर्शन के दौरान सैन समाज के प्रतिनिधियों सहित अन्य समाजों के गणमान्य लोग मौजूद रहे. थाने के बाहर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन चलता रहा और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई. वहीं पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मामले में हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन देते हुए जल्द सकारात्मक परिणाम लाने की बात कही.