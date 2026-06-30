/जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

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Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक ट्यूबवेल पर कृषक परिवार के चार सदस्यों ने कथित रूप से सामूहिक आत्महत्या कर ली. यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
मृतकों में एक दंपति और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनमें 10 वर्षीय लड़का और 12 वर्षीय लड़की है. घटना की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस तुरंत तहसील से कुछ ही दूरी पर स्थित मौका-ए-वारदात (ट्यूबरल) पर पहुँची. घटनास्थल पर महिला और दोनों बच्चों के शव चारपाई पर पड़े मिले, जबकि व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया.
खेती का काम कता था परिवार
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह कृषक परिवार मूल रूप से पाली जिले के रोहिट बीटू गांव का रहने वाला था और पिछले चार साल से इसी ट्यूबवेल पर रहकर काश्त (खेती) का कार्य कर रहा था.
पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. हालांकि, मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस 'हत्या या आत्महत्या' दोनों ही एंगलों को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है. घटना के असली कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा.
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