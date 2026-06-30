Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

Jodhpur Crime News: जोधपुर के देचू इलाके में एक ट्यूबवेल पर कृषक परिवार के चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. चारपाई पर महिला व दो मासूम बच्चों की लाश मिली, जबकि पुरुष का शव फंदे से लटका था. मूल रूप से पाली का यह परिवार यहाँ काश्त करता था. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 30, 2026, 10:51 AM|Updated: Jun 30, 2026, 10:51 AM
जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता
Image Credit: किसान परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत से सनसनी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक ट्यूबवेल पर कृषक परिवार के चार सदस्यों ने कथित रूप से सामूहिक आत्महत्या कर ली. यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मृतकों में एक दंपति और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनमें 10 वर्षीय लड़का और 12 वर्षीय लड़की है. घटना की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस तुरंत तहसील से कुछ ही दूरी पर स्थित मौका-ए-वारदात (ट्यूबरल) पर पहुँची. घटनास्थल पर महिला और दोनों बच्चों के शव चारपाई पर पड़े मिले, जबकि व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

खेती का काम कता था परिवार

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह कृषक परिवार मूल रूप से पाली जिले के रोहिट बीटू गांव का रहने वाला था और पिछले चार साल से इसी ट्यूबवेल पर रहकर काश्त (खेती) का कार्य कर रहा था.

पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. हालांकि, मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस 'हत्या या आत्महत्या' दोनों ही एंगलों को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है. घटना के असली कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा.

खबर अपडेट की जा रही है....

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

'बर्फ की सिल्लियों पर पीटा गया, नाखून उखाड़ दिए गए...' आपातकाल की दर्दनाक यादें सुनाते हुए भावुक हुए राजेंद्र गहलोत

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

अमृत दास की मौत पर बवाल, सल्फास खाने के पुलिस दावे पर विवाद, सीबीआई जांच की मांग

जोधपुर थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत, सल्फास खाने के दावे पर उठे बड़े सवाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

Sikar News: सीकर में बिजली संकट, 400 घरों में पूरी रात छाया अंधेरा

चूरू की सर्दी से कांपे सरदारशहर के बच्चे, कलेक्टर से लगाई यह गुहार

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Jhunjhunu: 6 साल की शादी का दर्दनाक अंत, डिग्गी से मिला विवाहिता का शव

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

TAGS:
Jodhpur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता
Jodhpur News
2
Jhunjhunu news
3
Pali news
4
Jhunjhunu news
5
Udaipur News