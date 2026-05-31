/कुछ घंटों की आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही! अंधेरे में डूबे हजारों घर, जोधपुर डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान

Jodhpur Storm News: राजस्थान में शनिवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है. तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान जोधपुर डिस्कॉम के बिजली नेटवर्क को हुआ है. हजारों बिजली पोल गिर गए, कई ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. डिस्कॉम का दावा है कि युद्धस्तर पर बहाली कार्य जारी है और अधिकांश क्षेत्रों में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

शनिवार शाम आई तेज आंधी और तूफान ने जोधपुर डिस्कॉम के विद्युत ढांचे को झकझोर कर रख दिया. तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर टिनशेड उड़कर बिजली लाइनों पर गिर गए, जिससे लाइनें टूट गईं और बड़ी संख्या में बिजली पोल धराशायी हो गए.

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प्रारंभिक आकलन के अनुसार पूरे जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में करीब 10 हजार बिजली पोल प्रभावित हुए हैं. वहीं जोधपुर शहर में ही 100 से अधिक पोल गिरने की सूचना है. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

तूफान का असर सिर्फ बिजली लाइनों तक ही सीमित नहीं रहा. जोधपुर शहर में 315 केवीए क्षमता के चार बड़े ट्रांसफॉर्मरों की डीपी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 8 एमवीए क्षमता का एक पावर ट्रांसफॉर्मर भी जल गया. इससे कई इलाकों में बिजली बहाली का काम चुनौतीपूर्ण हो गया.

आंधी शुरू होते ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो गया. डिस्कॉम के ट्रिपल-सी कॉल सेंटर में महज 12 घंटे के भीतर करीब 8,500 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से 6,500 से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है.

डिस्कॉम के अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और ठेकेदारों की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं. क्षतिग्रस्त पोल खड़े किए जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत की जा रही है और टूटी हुई लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है. डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि सामग्री की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त संख्या में पोल और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं.

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा होने के कारण वहां बिजली बहाली में कुछ समय लग सकता है. फिलहाल शहर की 7-8 कॉलोनियां पूरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कई इलाकों में दो से तीन गलियों की बिजली आपूर्ति अभी भी बाधित है. डिस्कॉम का दावा है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास तेजी से जारी है.

