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कुछ घंटों की आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही! अंधेरे में डूबे हजारों घर, जोधपुर डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान

Jodhpur Storm News: शनिवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है. तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान जोधपुर डिस्कॉम के बिजली नेटवर्क को हुआ है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 31, 2026, 03:50 PM|Updated: May 31, 2026, 03:50 PM
कुछ घंटों की आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही! अंधेरे में डूबे हजारों घर, जोधपुर डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान
Image Credit: Jodhpur Storm News

Jodhpur Storm News: राजस्थान में शनिवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है. तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान जोधपुर डिस्कॉम के बिजली नेटवर्क को हुआ है. हजारों बिजली पोल गिर गए, कई ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. डिस्कॉम का दावा है कि युद्धस्तर पर बहाली कार्य जारी है और अधिकांश क्षेत्रों में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

शनिवार शाम आई तेज आंधी और तूफान ने जोधपुर डिस्कॉम के विद्युत ढांचे को झकझोर कर रख दिया. तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर टिनशेड उड़कर बिजली लाइनों पर गिर गए, जिससे लाइनें टूट गईं और बड़ी संख्या में बिजली पोल धराशायी हो गए.

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प्रारंभिक आकलन के अनुसार पूरे जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में करीब 10 हजार बिजली पोल प्रभावित हुए हैं. वहीं जोधपुर शहर में ही 100 से अधिक पोल गिरने की सूचना है. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

तूफान का असर सिर्फ बिजली लाइनों तक ही सीमित नहीं रहा. जोधपुर शहर में 315 केवीए क्षमता के चार बड़े ट्रांसफॉर्मरों की डीपी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 8 एमवीए क्षमता का एक पावर ट्रांसफॉर्मर भी जल गया. इससे कई इलाकों में बिजली बहाली का काम चुनौतीपूर्ण हो गया.

आंधी शुरू होते ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो गया. डिस्कॉम के ट्रिपल-सी कॉल सेंटर में महज 12 घंटे के भीतर करीब 8,500 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से 6,500 से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है.

डिस्कॉम के अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और ठेकेदारों की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं. क्षतिग्रस्त पोल खड़े किए जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत की जा रही है और टूटी हुई लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है. डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि सामग्री की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त संख्या में पोल और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं.

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा होने के कारण वहां बिजली बहाली में कुछ समय लग सकता है. फिलहाल शहर की 7-8 कॉलोनियां पूरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कई इलाकों में दो से तीन गलियों की बिजली आपूर्ति अभी भी बाधित है. डिस्कॉम का दावा है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास तेजी से जारी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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