जोधपुर में हैवानियत की हदें पार! JCB से फांसी देकर डॉग की बेरहमी से हत्या, दो आरोपी अरेस्ट

Jodhpur News: जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने लोगों में आक्रोश और संवेदना दोनों पैदा कर दी है. यहां एक बेबस डॉग को अत्यंत क्रूर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया. यह पूरी घटना सालावास से बोरानाडा जाने वाली सड़क पर स्थित एक फैक्ट्री परिसर में हुई, जहां कुछ लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं.

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने जेसीबी मशीन के बकेट के आगे लोहे के तार से फंदा बनाकर डॉग को फांसी दे दी. यह कृत्य न केवल अमानवीय है, बल्कि पशु क्रूरता की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस पूरी वारदात को देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी.

दो आरोपी तुरंत अरेस्ट

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मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद विवेक विहार थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों, मैनपाल और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया है ताकि मामले में सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके और आगे की कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस घटना के पीछे के कारणों की भी गहन जांच की जा रही है.

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग

इस घटना ने एक बार फिर समाज में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर पालतू या आवारा जानवर इंसानों पर निर्भर होते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं मानवता पर ही सवालिया निशान लगा देती हैं. स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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