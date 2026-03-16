जोधपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी! ठेलों-थड़ियों पर धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला भी सामने आने लगा है. जिला प्रशासन की ओर से बार-बार यह दावा किया जा रहा है कि शहर में किसी भी सूरत में गैस की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

ज़ी मीडिया की टीम ने जब शहर में रियलिटी चेक किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. शहर के शास्त्री नगर स्थित सर्किल क्षेत्र में लगभग 30 से 40 ठेलों और थड़ियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग खुलेआम किया जा रहा था, जबकि नियमों के अनुसार, व्यवसायिक कार्यों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

रियलिटी चेक

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रियलिटी चेक के दौरान यह भी सामने आया कि एक सरस डेयरी के केबिन में चार से पांच घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे. जब टीम ने वहां मौजूद लोगों से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सिलेंडर घर के उपयोग के लिए हैं लेकिन जब उनसे संबंधित दस्तावेज या डायरी दिखाने की बात कही गई तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब आम उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है तो ठेले-थड़ियों और दुकानों तक चार-चार, पांच-पांच घरेलू सिलेंडर आखिर कैसे पहुंच रहे हैं.

कार्रवाई करने की बात कही

मामले को लेकर ज़ी मीडिया ने शास्त्री नगर थाना प्रभारी से संपर्क किया तो उन्होंने कार्रवाई से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में डीएसओ को फोन करना चाहिए, वही कार्रवाई करेंगे. वहीं, जब जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास केवल दो इंस्पेक्टर हैं और पूरा शहर है. ऐसे में हर जगह तुरंत कार्रवाई करना संभव नहीं है. उन्होंने समय मिलने पर टीम भेजकर कार्रवाई करने की बात कही.

25 दिन तक इंतजार

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस तरह के जवाब देंगे तो शहर में कालाबाजारी पर कैसे रोक लगेगी. एक ओर आम उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 25 दिन तक इंतजार करना पड़ता है. वहीं, दूसरी ओर ठेले-थड़ियों पर घरेलू सिलेंडर धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं. इस दोहरे मापदंड पर अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-