जोधपुर का वो कैफे, जहां हिंदुस्तानी के लिए नो एंट्री! जानें सच्चाई

Jodhpur News: इन दिनों राजस्थान के जोधपुर के एक कैफे की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्यटक ने आरोप लगाया कि यहां पर हिन्दुस्तानी को एंट्री नहीं दी जाती है. जानें मामले की सच्चाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 21, 2025, 08:50 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 08:50 PM IST

जोधपुर का वो कैफे, जहां हिंदुस्तानी के लिए नो एंट्री! जानें सच्चाई

Jodhpur News: इन दिनों जोधपुर के एक कैफे के वायरल वीडियों में नजर आ रहा है. दरअसल जोधपुर के गुलाब सागर में एक कैफे है डिलान कैफे एवं रेस्टोरेंट, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कैफे में आने वाले एक पर्यटक ने आरोप लगाया कि यहां पर आज भी हिन्दुस्तान में कैफे में हिन्दुस्तानी को एलाउ नहीं किया जाता है.

वहीं, जब ज़ी मीडिया की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल करनी पहुंची तो सचाई कुछ और ही नजर आई. कैफे के मैनेजर सलीम का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. तीन लड़की और पांच लड़के आए थे, जिन्होने पर्सनल कैबिन मांगा तो उनके यहा काम करने वाले कुक ने मना कर दिया था. कुक कम पढ़ा लिखा था, उसे अंग्रेजी कम समझ आती है, जब पर्यटक आए और उन्होंने केबिन मांगा तो उसने मना कर दिया.

ऐसे में अंग्रेजी में पूछा गया तो उसे समझ नहीं आई, उसने हां भर दी कि भारतीय को एलाउ नहीं है. मैनेजर ने कहा कि उस समय मैं कही बाहर गया हुआ था, ऐसे में कुक की वजह से यह सब हो गया है. मैंने कभी भी देशी-विदेशी किसी पर्यटक को अंदर आने से नहीं रोका है. हां यह सही है कि जिस तरह से लड़का-लडकी आते हैं और केबिन मांगते तो इंकार कर दिया जाता है. इसी वजह से यह बवाल मचा है, हमने उस कुक को भी हटा दिया है. उन्होने अपना रजिस्ट्रर भी दिखाया, जिसमें ना केवल विदेश बल्कि देशी पर्यटकों को भी कैफे में आने दिया जाता है, जिनकी आईडी भी वहां पर दर्ज हो रखी है.

कैफे के मालिक खालिद खान से इस घटनाक्रम को लेकर वीडियो दिखाया और पूछा तो उसने कहा कि हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं. यह वीडियो वायरल हुआ है, इसमें अगर सचाई होती तो पूरा वीडियो होता लेकिन केवल छुपकर वीडियो बनाया गया है. हांलाकि पुलिस भी इस मामले में पड़ताल कर रही है कि सचाई क्या है? पुलिस ने भी कैफे के पूरे रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल की है, जो कि कैफे मालिक के दावे को मजबूत करती है.

पूरे मामले में वीडियो वायरल करने वाले सख्स की तलाश करने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला. आईआईटी के पीआरओ से बात की गई तो उसने भी कहा कि ऐसा कोई सख्स हमारे यहा तो नहीं है. ना ही सोशल मीडिया पर आईडी साफ है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह आईआईटी से जुड़ा हो सकता है.

बहरहाल सचाई कुछ भी हो लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कही ना कही थोड़ी बहुत आंशका जरूर है कि यहा काम करने वाले लड़के ने उन लोगों को केबिन देने से इंकार जरूर किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लेकिन कैफे संचालक के दावे से जाहिर होता है कि लड़के ने गलती की तो से बाहर निकाल दिया गया है.

