जोधपुर का वो कैफे, जहां हिंदुस्तानी के लिए नो एंट्री! जानें सच्चाई

Jodhpur News: इन दिनों जोधपुर के एक कैफे के वायरल वीडियों में नजर आ रहा है. दरअसल जोधपुर के गुलाब सागर में एक कैफे है डिलान कैफे एवं रेस्टोरेंट, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कैफे में आने वाले एक पर्यटक ने आरोप लगाया कि यहां पर आज भी हिन्दुस्तान में कैफे में हिन्दुस्तानी को एलाउ नहीं किया जाता है.

वहीं, जब ज़ी मीडिया की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल करनी पहुंची तो सचाई कुछ और ही नजर आई. कैफे के मैनेजर सलीम का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. तीन लड़की और पांच लड़के आए थे, जिन्होने पर्सनल कैबिन मांगा तो उनके यहा काम करने वाले कुक ने मना कर दिया था. कुक कम पढ़ा लिखा था, उसे अंग्रेजी कम समझ आती है, जब पर्यटक आए और उन्होंने केबिन मांगा तो उसने मना कर दिया.

ऐसे में अंग्रेजी में पूछा गया तो उसे समझ नहीं आई, उसने हां भर दी कि भारतीय को एलाउ नहीं है. मैनेजर ने कहा कि उस समय मैं कही बाहर गया हुआ था, ऐसे में कुक की वजह से यह सब हो गया है. मैंने कभी भी देशी-विदेशी किसी पर्यटक को अंदर आने से नहीं रोका है. हां यह सही है कि जिस तरह से लड़का-लडकी आते हैं और केबिन मांगते तो इंकार कर दिया जाता है. इसी वजह से यह बवाल मचा है, हमने उस कुक को भी हटा दिया है. उन्होने अपना रजिस्ट्रर भी दिखाया, जिसमें ना केवल विदेश बल्कि देशी पर्यटकों को भी कैफे में आने दिया जाता है, जिनकी आईडी भी वहां पर दर्ज हो रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कैफे के मालिक खालिद खान से इस घटनाक्रम को लेकर वीडियो दिखाया और पूछा तो उसने कहा कि हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं. यह वीडियो वायरल हुआ है, इसमें अगर सचाई होती तो पूरा वीडियो होता लेकिन केवल छुपकर वीडियो बनाया गया है. हांलाकि पुलिस भी इस मामले में पड़ताल कर रही है कि सचाई क्या है? पुलिस ने भी कैफे के पूरे रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल की है, जो कि कैफे मालिक के दावे को मजबूत करती है.

पूरे मामले में वीडियो वायरल करने वाले सख्स की तलाश करने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला. आईआईटी के पीआरओ से बात की गई तो उसने भी कहा कि ऐसा कोई सख्स हमारे यहा तो नहीं है. ना ही सोशल मीडिया पर आईडी साफ है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह आईआईटी से जुड़ा हो सकता है.

बहरहाल सचाई कुछ भी हो लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कही ना कही थोड़ी बहुत आंशका जरूर है कि यहा काम करने वाले लड़के ने उन लोगों को केबिन देने से इंकार जरूर किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लेकिन कैफे संचालक के दावे से जाहिर होता है कि लड़के ने गलती की तो से बाहर निकाल दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-