जोधपुर में शर्मनाक हरकत, पैरों से मैदा गूंथकर बनाई जा रही थी फीणी, वीडियो वायरल

Rajasthan News: जोधपुर के सालासर बालाजी फीणी उद्योग में पैरों से मैदा गूंथने का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने 110 किलो फीणी नष्ट कराई. सीएमएचओ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जायके के शहर में स्वच्छता से खिलवाड़ पर लोग आक्रोशित हैं.

Published: Jan 21, 2026, 04:02 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 04:02 PM IST

जोधपुर में शर्मनाक हरकत, पैरों से मैदा गूंथकर बनाई जा रही थी फीणी, वीडियो वायरल

Jodhpur News: जोधपुर अपनी मेहमाननवाजी और जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने शहर की साख पर बट्टा लगा दिया है. सर्दी के मौसम में बड़े चाव से खाई जाने वाली 'फीणी' को बनाने का एक ऐसा घिनौना तरीका सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी जी मिचला जाए. शहर के जालोरी गेट स्थित एक फैक्ट्री में कर्मचारी अपने गंदे पैरों से मैदा गूंथते हुए कैमरे में कैद हुआ है.

वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
मामला जोधपुर के जालोरी गेट स्थित 'सालासर बालाजी फीणी उद्योग' का है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कर्मचारी बड़े ही बेखौफ अंदाज में फर्श पर पड़े मैदा के ढेर को अपने पैरों से रौंद रहा है. इसी मैदा से फीणी तैयार की जा रही थी, जिसे लोग शुद्ध मानकर दूध के साथ खाते हैं और अपने रिश्तेदारों को तोहफे में देते हैं.

स्वास्थ्य विभाग का एक्शन
वीडियो के संज्ञान में आते ही जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत ने तुरंत टीम गठित कर मौके पर भेजी. विभाग की टीम जब सालासर बालाजी फीणी उद्योग पहुंची, तो वहां गंदगी का अंबार मिला. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद करीब 110 किलो तैयार फीणी को ज़ब्त किया और उसे फिनाइल डालकर नष्ट करवा दिया. सीएमएचओ ने बताया कि मैदा और घी के सैंपल लिए गए हैं. लैब रिपोर्ट आने के बाद इस इकाई के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है.

जोधपुर के जायके पर सवाल
जोधपुर को राजस्थान की 'मिठाई राजधानी' कहा जाता है. यहां गुलाब जामुन, घेवर और लड्डू के साथ-साथ सर्दियों में फीणी की भारी मांग रहती है. दूध के साथ खाई जाने वाली फीणी यहां की परंपरा का हिस्सा है. ऐसे में पैरों से मैदा गूंथने की इस घटना ने आमजन के भरोसे को तोड़ दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि पैरों से गूंथा गया मैदा गंभीर संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकता है.

प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने शहर के अन्य मिठाई निर्माताओं को भी सख्त चेतावनी दी है. सीएमएचओ ने अपील की है कि लोग खाने-पीने की चीजें खरीदते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना विभाग को दें.

स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ करने वाली ऐसी घटनाएं न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी घृणित हैं. अब देखना यह है कि प्रशासन इस फैक्ट्री मालिक पर कितना सख्त जुर्माना लगाता है.

