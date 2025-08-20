Zee Rajasthan
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में पुलिस तीन आरोपियों को उदय मंदिर थाना पुलिस पैदल लेकर सड़क पर निकली और फायरिंग करने वाली जगह पर ले जाया गया. 

Published: Aug 20, 2025, 14:08 IST | Updated: Aug 20, 2025, 14:13 IST

जोधपुर में गैंगवार के बाद पुलिस की 'पावर एंट्री'!सरेबाजार बदमाशों को पैदल घुमाया

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में एक के बाद एक अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस ने आज एक ऐसा काम किया, जिसे देखने के के बाद बदमाश बदमाशी करने से पहले जरूर सोचेगा.

दरअसल शहर के स्टेडियम सिनेमा के पास कुछ दिनों पहले स्टेडियम कुछ दिनों पूर्व फायरिंग की घटना हुई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. शहर के बीचो-बीच हुई इस घटना के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन पुलिस की टीमों ने मेहनत करते हुए जोधपुर से पहले रोहित फिर ब्यावर और फिर अजमेर में जाकर छुपे तीनों बदमाशों मोहित आकाश और दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया.

इन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. आज रिमाइं का आखिरी दिन था, इसी के चलते पुलिस इन्हें मौका मुआयना करवाने के लिए घटनास्थल पर ले गई. थानाधिकारी सीताराम खोज और पुलिस का जाप्ता थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित घटनास्थल के लिए पैदल ही निकल गए. बीच बाजार इस तरह आरोपियों को ले जाते देख हर कोई पुलिस की तरफ देख रहा था. पुलिस इन्हें मौका स्थल पर ले गई और इसे मौका मुआयना किया. मुआयना करवाने के बाद इन्हें फिर थाने लाया गया.

दो गैंगों में है विवाद
दरअसल शहर में एनसीआर और टांटिया गैंग में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है. टांटिया गैंग ने एनसीआर गैंग को स्टेडियम सिनेमा के पास राजीनामा के लिए बुलाया. दोनों पक्षों में बात हो रही थी, इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने पेचकस निकालकर हमले की कोशिश की. एनसीआर गैंग ने मौके से भागते हुए फायरिंग कर दिया और दूसरा पक्ष भाग कर पुलिस की चौकी में जा पहुंचा. दोनों गैंगों में आपसी लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है.

