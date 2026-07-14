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देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो बनेगा जोधपुर में, 360 करोड़ की मेगा परियोजना

Jodhpur News: जोधपुर के भगत की कोठी में 360 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो बन रहा है. प्रथम चरण का 80% कार्य पूरा हो चुका है. यहां एक साथ तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का रखरखाव किया जा सकेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 14, 2026, 01:42 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:42 PM
देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो बनेगा जोधपुर में, 360 करोड़ की मेगा परियोजना
Image Credit: ZEE NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो राजस्थान के जोधपुर स्थित भगत की कोठी में तेजी से तैयार किया जा रहा है. करीब 360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही इस आधुनिक परियोजना का प्रथम चरण लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है. परियोजना के पूरा होने के बाद जोधपुर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव का देश का प्रमुख केंद्र बन जाएगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि डिपो को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है. यहां 24 कोच वाली पूर्ण वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मेंटेनेंस किया जा सकेगा. इसके साथ ही एक समय में तीन ट्रेनों का निरीक्षण और रखरखाव करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इससे ट्रेनों की मेंटेनेंस क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

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विश्वस्तरीय तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

इस अत्याधुनिक डिपो में रेलवे की आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है. यहां 600 मीटर लंबा मेंटेनेंस शेड, निरीक्षण पिट, सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम, ड्रॉप पिट टेबल, पिट व्हील लेथ, ऑटोमेटेड वॉशिंग सिस्टम तथा व्हील और बॉगी मेंटेनेंस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इन व्यवस्थाओं की मदद से ट्रेनों का रखरखाव पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और बेहतर गुणवत्ता के साथ किया जा सकेगा.

दूसरे चरण में बनेगा प्रशिक्षण केंद्र

डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परियोजना का दूसरा चरण भी जल्द शुरू किया जाएगा. इस चरण के तहत लगभग 30 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और सिमुलेटर रूम तैयार किए जाएंगे. यहां रेलवे कर्मचारियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कुशल मानव संसाधन तैयार हो सकेंगे.

मारवाड़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

यह परियोजना केवल रेलवे की तकनीकी क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. डिपो के निर्माण और संचालन से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे.

राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी जोधपुर की पहचान

परियोजना पूरी होने के बाद जोधपुर आधुनिक रेलवे अवसंरचना के क्षेत्र में देश के प्रमुख शहरों में शामिल होगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव के लिए देश का पहला समर्पित मेंटेनेंस डिपो बनने से जोधपुर की पहचान राष्ट्रीय रेलवे मानचित्र पर और अधिक मजबूत होगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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