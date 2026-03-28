जोधपुर में 'घुड़ला गणगौर' की सवारी के दौरान पत्थरबाजी, इलाके में तनाव के बाद शांति बहाल

Jodhpur Gangaur Incident: जोधपुर के भीतरी शहर में घुड़ला गणगौर सवारी के दौरान नशेड़ी युवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद पथराव में बदल गया. घटना में तीन लोग घायल हुए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और चार आरोपियों को डिटेन कर लिया है. फिलहाल क्षेत्र में शांति है और मामले की जांच जारी है.
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Jodhpur Gangaur Incident: जोधपुर के भीतरी शहर में 'घुड़ला गणगौर' की विदाई सवारी के दौरान शुक्रवार रात दो पक्ष के बीच पथराव की घटना सामने आई हैं. प्रत्यक्षदर्शी यों के अनुसार, जब ईशर गणगौर की भव्य सवारी ट्रैक्टरों पर निकाली जा रही थी, तभी नशे में धुत कुछ युवकों और स्थानीय लोगों के बीच उपजे विवाद ने पथराव का रूप ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय निवासियों के अनुसार, पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं के साथ जब सवारी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन-चार नशेड़ी युवकों ने महिलाओं को टक्कर मार दी.
स्थानीय युवकों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि पास स्थित गेस्ट हॉउस और अन्य छतों से भी सामूहिक पथराव किया गया, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई. इस घटना में तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.
फरार आरोपियों के लिए तलाशी शुरू
भीतरी शहर लायकान मोहल्ला आचार्य का बास घुड़ला लेकर जा रही महिलाओं पर कुछ नशेड़ी बदमाशों ने पथराव कर दिया. पुलिस के अनुसार बदमाशों की बाइक से पैदल जा रही महिलाओं को टक्कर लग गई थी. जब स्थानीय लोगों ने उन्हें टोका और बीच-बचाव किया, तो वे अपने अन्य साथियों की भीड़ लेकर वापस लौटे और अचानक पथराव शुरू कर दिया. उपद्रवियों ने मोहल्ले में खड़ी कई गाड़ियों में भारी तोड़फोड़ की और स्वागत के लिए लगाई गई लाइटें भी तोड़ दीं. पुलिस को सूचना मिलने के साथ ही पूरे क्षेत्र में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और फरार आरोपियों के लिए तलाशी शुरू करते हुए अब तक चार आरोपियों को डिटेन कर लिया गया.
भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा
घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले सदर बाजार कोतवाली थानाधिकारी अनिल यादव एवं आईपीएस प्रतिक सिंह मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी,डीसीपी यातायात शाहीन सी भी मौके पर पहुंचे और लोगो से समझाइश शुरू की. स्थानीय लोगो ने पुलिस को क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को लेकर कई बातों के साथ आरोपियों को डिटेन करने की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया. पुलिस ने करीब एक घंटे तक समझाइश करने के साथ चार आरोपियों को डिटेन करने के बाद हालात नियंत्रण में हो पाए. डीसीपी मनीष चौधरी ने माइक से अनाउंस कर लोगों को शांत करवाने के साथ ही लोगों को समझाया की पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा. भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी पुलिस की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर शरत कविराज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में शांति है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. क्षेत्र के लोगो ने बताया कि महिलाओं के वहा से निकलने के दौरान नशेड़ी बदमाशों की वजह से पूरा माहौल खराब हुआ और उसके बाद पथराव किया गया जिससे मौके पर खड़े कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया. देर रात तक पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले को शांत करने के साथ ही घुडला कार्यक्रम पूरा होने तक वही रहे ताकि माहौल फिर से खराब ना हो.
असामाजिक तत्वों की वजह से माहौल खराब हुआ
पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से माहौल खराब हुआ लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है. डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने कहा कि पूरा मामला नशेडी बदमाशों की वजह से हुआ उनकी बाइक महिलाओं से टकराने के बाद उन लोगो ने पथराव भी किया है उनको डिटेन भी कर लिया गया. पुलिस प्रशासन ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज कर मजबूत चार्जशीट पेश की जाएगी ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके. इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में संचालित अवैध टैक्सी स्टैंड, जो विवाद का केंद्र बना था, उसे भी हटाने का आश्वासन दिया गया है. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि साजिश के पहलुओं की जांच की जा सके.
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