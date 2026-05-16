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Jodhpur: 33 दिन तक गैंगरेप की FIR दबाए बैठी रही पुलिस, ई-मित्र संचालक पर ब्लैकमेल का आरोप

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की शिकार एक महिला ने  पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी चढ़कर आत्महत्या कर ली, जिसकी चेतावनी उसने लिखित में पहले दी थी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 16, 2026, 04:51 PM|Updated: May 16, 2026, 04:51 PM
Jodhpur: 33 दिन तक गैंगरेप की FIR दबाए बैठी रही पुलिस, ई-मित्र संचालक पर ब्लैकमेल का आरोप
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण के पुलिस थाना खेड़ापा इलाके में खाकी की लापरवाही और संवेदनहीनता ने एक ही परिवार की दो बेटियों की जान ले ली. गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की शिकार एक महिला ने शुक्रवार को पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या कर ली. पुलिस की कार्यप्रणाली का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पीड़िता ने आत्महत्या की लिखित चेतावनी पहले ही दे दी थी.

सामूहिक दुष्कर्म जैसी संगीन धाराओं में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के 33 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की इसी नाकामी के खिलाफ अब राजपूत समाज में भारी आक्रोश है और जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया गया है.

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पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के अनुसार, मुख्य आरोपी ई-मित्र का संचालक है. आरोप है कि मृतका की बड़ी बहन को अपने जाल में फंसाकर उसके शारीरिक संबंध के वीडियो बना लिए. ब्लैकमेलिंग के लिए उसने अनपढ़ बड़ी बहन को एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी दिया था.

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

शिकायत के मुताबिक करीब तीन-चार साल तक उसका शोषण करते रहे और पैसे ऐंठते रहे. इसी प्रताड़ना से तंग आकर 20 मार्च को बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली थी. शिकायत के अनुसार, दरिंदों ने बड़ी बहन की मौत के बाद छोटी बहन (वर्तमान मृतका) को भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपना शिकार बनाया. शिकायत में स्पष्ट लिखा है कि आरोपी ने उसे होटल में पांच बार और खेतों में बुलाकर उसका शोषण किया.

पीड़िता ने पुलिस प्रशासन को लिखित में दी थी चेतावनी

लगातार शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने 11 अप्रैल को खेड़ापा थाने में शिकायत दी. पुलिस ने गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 33 दिन बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी और थाना पुलिस ने किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

हताश पीड़िता ने पुलिस प्रशासन को लिखित में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि उसे न्याय नहीं मिला, तो उसे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी. इस लिखित चेतावनी के बावजूद पुलिस महकमे ने उसे कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अंततः शुक्रवार को वह पानी की टंकी पर चढ़ गई और विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी.

एसपी बोलीं जांच चल रही थी
इस पूरे प्रकरण पर जोधपुर ग्रामीण एसपी पी.डी. नित्या ने बताया कि 20 मार्च को जब बड़ी बहन की मौत हुई थी, तब मर्ग दर्ज हुई थी और दुष्कर्म के आरोप सामने नहीं आए थे. 11 अप्रैल को शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और एक वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे. एसपी के अनुसार, जांच में कई नए तथ्य सामने आ रहे थे, जिसके कारण मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था. एसपी ने बताया कि वे स्वयं मामले की निगरानी कर रही हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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