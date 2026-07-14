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जोधपुर में मिलेगा इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स हब! 3.59 करोड़ से बदलेगी गौशाला खेल मैदान की तस्वीर

जोधपुर स्थित गौशाला खेल मैदान को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन खिलाड़ियों और आमजन से क्यूआर कोड के जरिए सुझाव लेकर विकास कार्यों की योजना बना रहा है. करीब 30 लाख रुपये के विकास कार्य और 3.59 करोड़ रुपये से स्विमिंग पूल के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 06:49 PM|Updated: Jul 14, 2026, 06:49 PM
जोधपुर में मिलेगा इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स हब! 3.59 करोड़ से बदलेगी गौशाला खेल मैदान की तस्वीर
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर का गौशाला खेल मैदान अब और आधुनिक बनने जा रहा है. जिला प्रशासन ने इसे विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है. खिलाड़ियों और आमजन से सीधे फीडबैक लेकर विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है. स्विमिंग पूल के नवीनीकरण से लेकर सिंथेटिक ट्रैक, बॉक्स क्रिकेट और योगा सेंटर के आधुनिकीकरण तक कई बड़े काम प्रस्तावित हैं.

आधुनिक स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी
जोधपुर के गौशाला खेल मैदान को आधुनिक स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने काम तेज कर दिया है. जिला कलेक्टर आलोक रंजन के नेतृत्व में हर महीने मैदान का निरीक्षण किया जा रहा है. जिला परिषद के सीईओ आशीष कुमार मिश्रा और प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की टीम खिलाड़ियों और आमजन से सीधे फीडबैक लेकर विकास की रूपरेखा तैयार कर रही है. इसके लिए मैदान में क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं के सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंच सकें.

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3 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान

फीडबैक के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत करीब 30 लाख रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं. वहीं, स्विमिंग पूल के आधुनिकीकरण के लिए 3 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की मरम्मत, बॉक्स क्रिकेट का निर्माण, योगा सेंटर, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट को आधुनिक बनाने की योजना भी तैयार की गई है. परिसर में निकलने वाले ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी.

रोजाना बड़ी संख्या में खिलाड़ी, युवा और शहरवासी गौशाला खेल मैदान पहुंचकर दौड़, योग, व्यायाम और विभिन्न खेलों का अभ्यास करते हैं. उनका कहना है कि एक ही परिसर में इतनी विविध खेल सुविधाएं शायद ही किसी अन्य जिले में उपलब्ध हों. खिलाड़ियों ने प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाएं मिलने से यह मैदान प्रदेश के प्रमुख खेल केंद्रों में शामिल हो सकेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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