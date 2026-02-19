Zee Rajasthan
जोधपुर में हुई NRI भवानी सिंह की बेटी की शाही शादी, शामिल हुए 40 विदेशी मेहमान, देखें अनोखी तस्वीरें

Jodhpur News: सूर्यनगरी जोधपुर के खड़ा रणधीर क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह उस समय खास बन गया, जब दुल्हन पक्ष की ओर से चिली से आए 40 विदेशी मेहमानों ने भारतीय परंपराओं के साथ इस शादी में शिरकत की. 
 

Jodhpur News: एनआरआई भवानी सिंह ने अपनी बेटी आकांक्षा की शादी विश्वेंद्र सिंह के साथ की. इस शादी समारोह में चिली फ्रांसिस्को से 40 से अधिक विदेशी मेहमान भी पहुंचे और इस शादी के गवाह बने.

चिल्ली से आई ब्लांका सिल्वा ने बताया कि हम यहां आकर बहुत उत्साहित हैं और मैं कई लोगों से मिलने की उम्मीद कर रही हूं. हमें उनकी शादी में आमंत्रित किया गया, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है.

दो आत्माओं का मिलन
भारतीय शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) नहीं होती. यह दो आत्माओं का मिलन है, जो सात जन्मों के बंधन में बंधती हैं. मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि चिली में यह काफी अलग होता है, वहां इसे अधिकतर एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है.

भारतीय संस्कृति का अनुभव
मुझे भारतीय संस्कृति बहुत रोचक लगती है और मैं इस पूरे अनुभव को पूरी तरह से जीने और देखने के लिए उत्साहित हूं. चिली फ्रांसिस्को सैंटियागो ने बताया कि मैं अपनी मित्र भवानी सिंह और उनकी बेटी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे यहां आने का अवसर मिला. मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त के साथ यहां हूं. भले ही हमारे बीच बहुत लंबी दूरी रही हो, लेकिन मैं खुद को हमेशा उनके बहुत करीब महसूस करता हूं. आज हम सब मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर का उत्सव मना रहे हैं.

प्यार, दोस्ती और सकारात्मक ऊर्जा
मैंने महसूस किया कि भले ही हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है जो हम अपने देश चिली में मनाते हैं, वह यहां से अलग है लेकिन अंत में एक चीज ऐसी है जो हम सब में समान है. वह है प्यार, दोस्ती और सकारात्मक ऊर्जा. यही दुल्हन के पिता ओर मैं इस समय महसूस कर रहा हूं.

मैं आप सभी भारतीय लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आपसे पहली बार मिलने का अवसर दिया और आज मैं यहां अकेला नहीं हूं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और 40 से अधिक लोगों के साथ हूं, जो दूर-दूर से इस अद्भुत समारोह को मनाने आए हैं.

एक नया परिवार
यह अनुभव हमारे लिए बिल्कुल अलग है, जैसा हम अपने देश में जीते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपकी परंपराओं की बहुत सराहना करता हूं. आज के समय में परंपराएं पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप अपनी परंपराओं को बहुत मजबूती से निभाते हैं. मुझे लगता है कि आपके लिए इन्हें बनाए रखना बहुत जरूरी है.

दूसरी ओर, हमारे लिए यह सबसे अद्भुत उत्सव जैसा है जहां रोशनी है, रंग हैं, पशु हैं, खुशियां हैं, आप लोग आनंद, उल्लास और एक नए परिवार के निर्माण का जश्न मनाते हैं. मैं अपने भगवान का और भारत के सभी देवताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का यह अवसर दिया. मैं खुद को खुश, आश्चर्यचकित और आभारी महसूस कर रहा हूं तो दिल से धन्यवाद आप सभी भारतीय लोगों को और खास तौर पर मेरी मित्र दुल्हन के पिता भवानी को, जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया.

लड़की के पिता भवानी सिंह ने कहा...
वहीं, लड़की के पिता भवानी सिंह ने बताया कि विदेशी मेहमानों को जब बच्ची की शादी का पता चला तो उन्होंने यहां आने के लिए उत्सुकता जताई. इसके चलते मैंने इन्हें निमंत्रण भेजा और 40 लोगों ने सहमति उनकी इच्छा थी कि वह इंडियन शादी और इंडियन कल्चर देखना चाहते है. इसके चलते इन्हें निमंत्रण भेजा और आज मेरी बेटी की शादी में यह सभी मेहमान पहुंचे हैं. इन विदेशी मेहमानों के लिए विदेशी खाना भी आज रखा गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

