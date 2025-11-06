Jodhpur: आसाराम को फिर मिली राहत, राजस्थान के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी जमानत

Jodhpur News: यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई. राजस्थान हाई कोर्ट के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत मिली.

आसाराम को इलाज के लिए 6 माह की अंतरिम जमानत दी गई. 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 माह की अंतरिम जमानत दी थी. आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर आकर इलाज करवाएगा.

राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी थी और उसके बाद आसाराम को इलाज के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया गया था. इसमें बताया गया था कि उपचार के लिए आसाराम को जेल से बाहर रहना जरूरी है. ऐसे में बिना कस्टडी के जमानत मिलने से आसाराम के उपचार में राहत मिलेगी. कोर्ट ने आसाराम की बीमारी, अवस्था और पिछले 12 साल से जेल में होने पर ये राहत दी थी.

बता दें कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के आरोप में बंद थे. इसके बाद साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया.

ऐसे में आसाराम जेल से बाहर आने के लिए कई कोशिश कर चुका है लेकिन राहत नहीं मिली थी. इसी साल 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 3 महीने की अंतरिम जमानत को मंजूर किया था. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्हीं शर्तों पर 3 माह की अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत पूरी होने पर आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया.

7 अप्रेल 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत को 03 माह तक बढ़ाया गया. 1 जुलाई को अंतरिम जमानत पूरी होने पर सरेंडर करना था लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक अंतरिम जमानत का आगे बढ़ाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एक माह तक आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी 8 जुलाई को सुनवाई के बाद आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत को एक माह तक यानि 12 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया. आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले आवेदन करने पर 29 अगस्त तक राहत मिली थी.

