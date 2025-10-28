Zee Rajasthan
जोधपुर में पकड़ी गई गुजरात की 'टैक्सी वाली गैंग', 2 महिलाओं के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में पुलिस ने गुजरात की 'टैक्सी वाली गैंग' का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Zee Rajasthan Web Team
Bhupendra bishnoi
Published: Oct 28, 2025, 03:21 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 03:21 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में लगातार टैक्सी में सवार बदमाशों द्वारा की जा रही वारदातों के बाद आखिरकार महामंदिर थाना पुलिस को कामयाबी मिली है. जोधपुर पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल अक्टूबर माह में जोधपुर में रामदेवरा जाने वाले भक्तों की भीड़ थी. इस बीच गुजरात से यह गैंग सीएनजी की टैक्सी लेकर जोधपुर पहुंची. इस गैंग में चार सदस्य शामिल थे, दो महिलाएं टैक्सी में पीछे बैठती और दोनों पुरुष टैक्सी में आगे बैठते थे.

अकेली और वृद्ध महिला को देखकर ये लोग उसे अपना शिकार बनाते, उसे शेयरिंग में सस्ती टैक्सी देने का बहाना करते बातों में लगाकर उसे टैक्सी में बैठाते और फिर आगे बैठाकर व्यक्ति भी टैक्सी में पीछे आकर बैठ जाता. खड़े का बहाना बनाकर महिला के गले की चेन को पार कर लेते. जोधपुर शहर में इस तरह की छह वारदातें हो गई.

इसके बाद पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने तमाम पुलिस थानों को अलर्ट किया और इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए बड़ा टास्क दिया. महामंदिर थाना पुलिस की टीम ने टैक्सियों पर नजर रखनी शुरू की.

पेड पार्किंग में एक टैक्सी संदिग्ध लगी, जिस पर उसे टैक्सी पर नजर रखी जाने लगी. इस दौरान गुजरात से आई कि गैंग के लोगों ने ई-रिक्शा कर शहर में इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया लेकिन जब यह गैंग टैक्सी के पास पहुंची और गुजरात जाने वाली थी. इस दौरान पुलिस की टीमों ने इन्हें पकड़ा और पड़कर थाने ले आई. पुलिस की टीमों ने इस पूरी कार्रवाई में भीखा भाई और जफर भाई के साथ पारुल देवी और गोमती को गिरफ्तार किया.

पुलिस की टीमें अब इनसे पूछताछ में जुटी है शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि अगस्त महीने में 4 वारदाते की गई और सोमवार को महामंदिर इलाके में 2 वारदाते की गई और आखिरकार पुलिस की टीमों ने इन चारों को पड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

