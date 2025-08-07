Zee Rajasthan
ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड में शहीद हुए हवलदार लिपिक हराराम सारण, नेशनल हाईवे पर निकाली गई तिरंगा यात्रा

Jodhpur News: बालेसर क्षेत्र के कोनरी गांव के निवासी हवलदार लिपिक हराराम सारण, जो भारतीय थल सेना के ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के तहत उत्तरी कमान न्योमा (लेह) चीन बॉर्डर पर तैनात थे, 5 अगस्त को वीरगति को प्राप्त हुए. 

Published: Aug 07, 2025, 13:43 IST | Updated: Aug 07, 2025, 13:43 IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के बालेसर क्षेत्र की कोनरी गांव निवासी भारतीय थल सेना में ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के तहत उत्तरी कमान न्योमा (लेह) चाइना बॉर्डर पर कार्यरत हवलदार लिपिक हराराम सारण 5 अगस्त को वीरगति को प्राप्त हुए थे. उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव कोनरी पहुंची, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शेरगढ़ कर्नल बलदेव सिंह मानव ने बताया कि बालेसर क्षेत्र के कोनरी ग्राम पंचायत निवासी हवलदार लिपिक हराराम सारण पुत्र सोनाराम सारण जो कि भारतीय थल सेना में उत्तरी कमान में ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के तहत न्योमा (लेह) चाइना बॉर्डर पर कार्यरत थे.

वहां पर विपरीत क्लाइमेट बर्फीली हवाओं के चलते 3 अगस्त को उनकी तबियत खराब हो गई थी, जहां से उनको पश्चिमी कमान चंडी मंदिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां पर 5 अगस्त को वीरगति को प्राप्त हुए.

आज गुरुवार को उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव कोनरी पहुंचेगी, जहां पर भारतीय थल सेना की तरफ से राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी.

उनकी पार्थिव देह के घर पर पहुंचने से पहले नेशनल हाईवे 125 पर जसनाथ नगर टोल प्लाजा पर क्षेत्र के युवाओं की तरफ से शहीद की पार्थिव देह से आगे आगे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो घर तक आएगी. वही उनके अंतिम दर्शन करने के लिए क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि और सैकड़ो की तादाद में ग्रामीण जन उनके घर पहुंच रहे हैं.

एक भाई आर्मी में
हवालदार हराराम सारण के एक लड़का और एक लड़की है. इनके एक भाई आर्मी में और सबसे बड़ा भाई ट्रक चलाता है. एक बहन हैं. पिताजी खेती करते और माताजी ग्रहणी हैं.
