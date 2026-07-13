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Jodhpur High Court Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को कोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वॉड) और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे हाईकोर्ट परिसर, न्यायालय कक्षों, अधिवक्ताओं के चैंबर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन तलाशी ली.
लगातार मिल रही धमकियों से जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती
कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद न्यायिक कार्रवाई सामान्य रूप से शुरू कराई गई. हाईकोर्ट में पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है. मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर कोर्ट परिसर के भीतर तक प्रत्येक व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाता है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
अक्टूबर 2025 से अब तक चार बार मिल चुकी बम से उड़ाने की धमकी
अक्टूबर 2025 से अब तक जोधपुर हाईकोर्ट को चार बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय, डाकघर और आरटीओ कार्यालय सहित कई सरकारी संस्थानों को भी ई-मेल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे जा चुके हैं. हर बार तलाशी के बाद धमकी फर्जी साबित हुई, लेकिन इन घटनाओं से न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित जरूर होती है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार-बार धमकी भरे ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति या गिरोह तक जांच एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पहुंच सकी हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि संबंधित ई-मेल आईडी और आईपी एड्रेस का पता लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है, ताकि न्यायिक संस्थानों में दहशत फैलाने की इस साजिश पर स्थायी रूप से रोक लगाई जा सके.
मेड़ता जिला अपर न्यायालय को भी मिली धमकी
डीडवाना में मेड़ता स्थित जिला अपर न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां कोर्ट परिसर पहुंच गईं. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मुनादी कर न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया और पूरे क्षेत्र की सघन तलाशी शुरू कर दी. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिला अपर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के बजाय पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है.
राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर दहशत की धमकी मिली. हाईकोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने के बाद लोगों खौफ का माहौल बन गया. धमकी की सूचना पर जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची. हाई कोर्ट जयपुर परिसर की तलाशी ली जा रही है. बीते अक्टूबर महीने से अब तक एक दर्जन से अधिक बार हाईकोर्ट में ब्लास्ट की धमकी मिल चुकी है.
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