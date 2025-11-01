Zee Rajasthan
Jodhpur News: हाईकोर्ट की राहत, निजी मेडिकल कॉलेजों से ज्यादा फीस वसूली पर सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक

अमेरिकन इंटरनेशनल संस्थान ,अनंता मेडिकल कॉलेज एवं जीत कॉलेज जोधपुर की ओर से पेश याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के 18 अक्टूबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राहत दी है. 

Published: Nov 01, 2025, 08:22 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:22 AM IST

Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा मैनेजमेंट कोटे की फीस का निर्धारण करने के बाद भी कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस छात्रों से ज्यादा फीस वसूली मामले में जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.

अमेरिकन इंटरनेशनल संस्थान ,अनंता मेडिकल कॉलेज एवं जीत कॉलेज जोधपुर की ओर से पेश याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के 18 अक्टूबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राहत दी है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी व अधिवक्ता अखिलेश राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए चिकित्सा शिक्षा (समूह-I)विभाग की ओर से 18 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी गई.

जिसमें प्राइवेट कॉलेजों द्वारा 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीटे बताकर ली गई अतिरिक्त फीस को लेकर फीस रेगुलेटरी कमेटी द्वारा अधिकृत नही माना है. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि छात्रों से ली गई है तो उसे संस्था को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहतत छात्र को रिफंड करने का आदेश दिया गया था. छात्रों से वसूल की गई अधिक राशि संस्था द्वारा जमा नही कराने की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि इस तरह से तो प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा ही समाप्त कर दिया जाएगा. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अंतरिम आदेश के कारण दिए गए सभी प्रवेश और छात्रों से ली जाने वाली फीस भी इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी.

