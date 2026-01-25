Zee Rajasthan
Jodhpur: हाईवे पर सड़क किनारे मिले रीट भर्ती परीक्षा 2025 के 28 एडमिट कार्ड, जानें पूरा मामला

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ के सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मेगा हाईवे पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 28 प्रवेश पत्र पड़े मिले. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 25, 2026, 08:54 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 08:54 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ के सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मेगा हाईवे पर सड़क किनारे रीट भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 28 प्रवेश पत्र बिखरे हुए मिले. मौके पर मिले प्रवेश पत्र बालोतरा, सिणधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के बताए जा रहे हैं. ये सभी प्रवेश पत्र 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं.

मौके पर मिले प्रवेश पत्रों में जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिणधरी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम, फोटो और परीक्षा केंद्रों का विवरण दर्ज है. सभी प्रवेश पत्र एक ही स्थान पर पड़े मिले, जिससे मामला सामान्य नहीं लग रहा. इतने सारे प्रवेश पत्र एक साथ गिरना संयोग नहीं हो सकता, आशंका है कि किसी एजेंट या दलाल द्वारा इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया गया हो, ये मामला रीट भर्ती में फर्जीवाड़े या सेटिंग से जुड़ा हो सकता है.

जांच की मांग

इधर हाईवे पर बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र मिलने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि रीट भर्ती पहले भी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और फर्जी दस्तावेज जैसे मामलों को लेकर चर्चा में रहा है. ऐसे में अब इस संबंध में जांच की मांग की जा रही है.

17 जनवरी से 20 जनवरी को आयोजित हुई थी परीक्षा

बता दें कि रीट लेवल-1 लेवल 2 शिक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा 17 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित हुई थी. पहले दिन प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम (सामान्य) विषय का एग्जाम हुआ जिसमें 94 पर्सेंट कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे. वहीं, दूसरे दिन अपर प्राइमरी लेवल-2 के दोनों शिफ्ट में साइंस-मैथ्स और सोशल स्टडी का पेपर हुआ था. वहीं, तीसरे दिन 19 जनवरी को लेवल-द्वितीय (हिंदी और अंग्रेजी) की परीक्षा हुई और 20 जनवरी को लेवल-द्वितीय संस्कृत की परीक्षा आयोजित हुई थी.

रीट परीक्षा

रीट राजस्थान की एक मुख्य परीक्षियों में एक है. रीट परीक्षा पास करने होने के बाद राजस्थान सरकार के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी मिलती है, जो लेवल-1 (कक्षा 1-5) और लेवल-2 (कक्षा 6-8) के लिए होती है. यह परीक्षा सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद मुख्य भर्ती प्रक्रिया (REET Mains) में शामिल होना पड़ता है, जिसके आधार पर चयन होता है और आपको प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है.

